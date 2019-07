Ракеты по-киевски

Скандал накануне саммита

- МЫ ДАЖЕ знаем, через ка­кие оффшоры оплачивались сделки, - заявил Сергей Ива­нов. - Это грубейшее нарушение договора по нераспространению ракетных технологий.

Между тем глава пресс-службы МИД Украины Ва­си­лий Филипчук, опровергая со­общение о причастности Киева к контрабанде оружия, расценил «ракетный скандал» как попытку Москвы создать атмосферу недоверия в отношении Украины накануне встречи «Большой восьмерки». Но факты - упрямая вещь. Имеющиеся в редакции документы говорят о следующем.

Еще в мае 2001 г. самолет, принадлежащий дубайскому филиалу казахской авиакомпании GST-AERO Air Company, с грузом из шести Х-55 отправился в Иран. С «Прогрессом» рассчиталась фирма Technicality Inc. Общая сумма платежа составила 800 тыс. долларов. Для прикрытия использовался фиктивно заключенный договор между иранской компанией SATAK Co. Ltd. of NIOC и компанией Хайдера Сарфраза, зарегистрированной в Кипре S.H. Heritage Holding Ltd. якобы на поставку в Иран оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Условием иранцев было регулярное обслуживание крылатых ракет специалистами в области ракетных технологий. И оно регулярно осуществлялось.

Одним из основных фигурантов данного уголовного дела является российский бизнесмен Олег Орлов. По этому делу также проходил экс-сотрудник СБУ, генеральный директор ООО «Укравиазаказ» Владимир Евдокимов, приговоренный в 2005 г. к шести годам лишения свободы. Другой фигурант - ­экс-глава «Укрспецэкспорта» Валерий Ма­леев - погиб в странном дорожно-транспортном происшествии еще в 2002 году. Та же участь постигла и другого «посредника» по делу Х-55 гражданина Австралии Хайдера Сарфраза. Кстати, в момент сделок по Х-55 нынешний президент Украины Виктор Ющенко был премьер-минист­ром.

Кто в кузнице хозяин?



УКРАИНА еще с советских времен считалась одной из самых больших оружейных кузниц. Здесь было сосредоточено 1810 предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), на которых работало около 2,7 млн. человек. Сейчас, конечно, многие из них находятся в упадке.

Например, сверхсекретный ракетный завод «Радар», ранее известный лишь узкому кругу специалистов как почтовый ящик номер один, когда-то выпускал сложнейшую аппаратуру для знаменитого космического челнока «Буран». Тогда на нем работало более 15 тыс. человек. Теперь, сам видел, корпуса ракетного гиганта, что расположены почти сразу за киевским Дворцом Украины, почти мертвы. Но именно Украина продолжает обеспечивать дежурство боевых ракетных комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России.

Кроме новейших ракет «Тополь-М», почти все наши старые ракетные комплексы имеют «хохляцкое» происхождение. Наши стратеги раньше были очень довольны ракетами по-киевски и днепропетровски. И сейчас украинские ракетчики продолжают экспортировать в Россию системы стыковки космических аппаратов, элементы управления для ракетоносителей «Протон» и «Союз», оборудование для космических полигонов. Два наших государства совместно работали и над проектом «Днепр», который предусматривает использование модернизированной ракеты «Сатана». Сегодня наконец принято решение избавить российский ВПК от «украинской зависимости».



Как «химичат» на сделках с оружием

БЫВШИЙ председатель Служ­бы безопасности Укра­ины Владимир Радченко об украинской торговле оружием сказал метко и точно: «ментальное стремление «что-то схимичить» к добру не приводит». И самый яркий пример - печально знаменитый «кольчужный скандал» - дело о нелегальной продаже саддамовскому Ираку комплекса пассивной радиоэлектронной разведки «Кольчуга».

Это был настоящий вулкан компромата, заставивший содрогнуться даже первых лиц Украины. Чтобы потушить этот скандал, украинское руководство открыло перед США свои самые секретные объекты и ознакомило западных специалистов со многими военно-техническими тайнами страны.

Раньше украинские мафиози от оружейного бизнеса поставляли на Кавказ ракеты от систем залпового огня «Град». Их запускали с помощью примитивных «шайтан-труб» чеченские боевики еще при Дудаеве. Затем в Чечню с Украины стали поступать противовоздушные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Именно их самонаводящимися ракетами были сбиты несколько десятков российских самолетов и вертолетов.

Теперь наряду с чеченскими полевыми командирами это оружие от украинской мафии получают и грузинские военные. По данным спецслужб, нелегальные поставки идут через Болгарию. Из болгар­ской Варны украинские ракеты плывут в грузинский порт Поти. Недавно из Болгарии в Грузию морским путем поступила партия боеприпасов на сумму около 5 млн. долларов. В грузинском порту Батуми ожидается еще один корабль с военным грузом на сумму около 6 миллионов долларов.

Но самые большие барыши, примерно 100 млн. долл., украинской мафии может принести поставка грузинским войскам зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Именно из такого оружия украинские зенитчики во время учений в Крыму по ошибке сбили российский пассажирский самолет, летящий из Израиля над Черным морем.