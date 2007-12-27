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Пресненский прессинг

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Вероника ВЕРЕСК ]

Пресненский прессинг

Парк в роли джокера

 НЕ ДАЛЕЕ как 24 декабря, накануне новогодних каникул, Пресненский районный суд города Москвы вынес решение по иску Межрайонного природоохранного прокурора Москвы Т. Брудастова к ООО «СП «Консорциум». Иск датирован 18 сентября 2007 года. Судья Бондарев полностью удовлетворил исковые требования и приостановил деятельность гольф-клуба «Крылатское» (об этой ситуации наша газета писала уже дважды). А сделал он это на том основании, что ответчик после принятия решения об образовании Природно-исторического парка «Москворецкий» (который с этого знаменательного момента стал числиться в разряде особо охраняемых природных территорий регионального значения), не подписал охранных обязательств. Их наличие будто бы должно обезопасить природу от великого множества больших и мелких напастей. Но вот беда – даже образец этих обязательств найти практически невозможно.

 Казалось бы, можно только приветствовать столь ревностную «защиту интересов неопределенного круга лиц», на которую стеной стали и прокуратура, и суд. Можно было бы. Если бы не ряд настораживающих обстоятельств.

 Факт: 55 га в запущенной многолетней строительно-бытовой свалки было отдано «Консорциуму» под строительство гольф-клуба решением городских властей в 1996 году. А постановление правительства Москвы об образовании Природного парка «Москворецкий», на территории которого была эта самая свалка, появилось только 29.12.1998 года. Но, как следует из документов, почему-то лишь 25 октября 2007 г. Государственное природоохранное учреждение (ГПУ) «Природно-исторический парк «Москворецкий» сподобилось поставить в известность руководство «Консорциума» о том, что территория уже построенного гольф-клуба в этот самый парк вошла целиком. Тогда же и потребовали буквально в пожарном порядке предоставить документы для подписания тех самых охранных обязательств. Вокруг них тут же разгорелся сыр-бор. В противном случае, решительно заявляли сегодня уже бывшие директор парка Борисов и его заместитель Брезгунов, «будет решаться вопрос об обращении в судебные органы для приостановления деятельности вашей организации». И что показательно: как в воду глядели!

Охранный иллюзион

 ИТАК, в России на страже окружающей среды стоят как федеральные, так и местные законы. Однако, нравится это кому-то или нет, именно общероссий­ские законодательные акты всегда имеют приоритет перед городскими, областными и т.д. Так вот, в п. 2 ст. 15 Закона г. Москвы №48 от 26.09.2001 г. «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» действительно зафиксировано, что после принятия решения об образовании особо охраняемой территории хозяйственная и иная деятельность в ее границах приостанавливается до подписания охранных обязательств. При этом существует еще одно постановление московского правительства, которое регламентирует, что охранное обязательство оформляется специально уполномоченным органом исполнительной власти (в нашем случае это администрация парка «Москворецкий»). Только вот до настоящего момента московские городские власти так и не озаботились тем, чтобы четко прописать, как, за чей счет и в какие сроки должна быть выполнена эта работа? Кто должен оформить паспорт земельного участка, являющийся неотъемлемой частью охранного обязательства? Каковы права и обязательства сторон по оформлению данного документа?.. Более того, нет даже ясности, чем именно является этот гипотетический документ: гражданско-правовым договором или административным актом?

 Похоже, в мэрии Москвы эти пробелы в нормативно-правовой базе будущих охранных обязательств видят прекрасно. В связи с этим абсолютно логичным выглядит постановление московских властей «О природно-историческом парке «Москворецкий» от 27 сентября 2005 года. Оно продлевает оформление таких документов для сторонних организаций-пользователей до 30 декабря 2008 года.

 Выходит, законченной и целостной процедуры оформления охранных обязательств в Мо­скве пока нет. Зато есть первый реальный пострадавший на этой стезе. И тем, кто читал наши публикации «Власть удобного применения» и «В поисках рулетки», не будет так удивительно узнать, что этим первым пострадавшим стал не кто иной, как гольф-клуб. То есть организация, забота об окружающей среде для которой является жизненно необходимой составляющей ее деятельности.

 Узнав о своей непосредственной причастности к особо охраняемой территории, руковод­ство гольф-клуба не раз и не два весьма настойчиво обращалось «наверх». И к руководству парка, и в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. С просьбой предоставить «Консорциуму» для подписания требуемый документ. И в ту же природоохранную прокуратуру с требованием подвигнуть государственных чиновников из руководства парка на выполнение ими должно­стных обязанностей. В ответ – глухое молчание.

 Понятно, что в свете последних событий вокруг комплекса охранное обязатель­ство – это не более чем повод для того, чтобы «погнать волну» в нужном направлении. Поэтому руководство спортивно-оздоровительного комплекса приняло решение за собственные (весьма немаленькие) средства заказать и дендроплан, который необходим для подготовки спорного документа, и пересчетную ведомость, без которой сложно говорить о том, что в реальности имеется на территории. В каких-то весьма отдаленных «закромах родины» откопали даже некий образец этого таинственного документа. Размножили, подписали и специальной почтой отправили руководству ГПУ. По документам, в «Москворецком» пакет получили под расписку 20 декабря. А 24-го состоялся суд. Результат мы знаем.

 При этом ни в Земельном кодексе РФ, ни в федеральных законах «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях» отсутствие охранных обязательств не является основанием для приостановления деятельности субъектов хозяй­ствования.

 Чем не классический образчик особого подхода к закону? Надо – попадешь под раздачу в любом случае! Вопреки всему и даже за неразворотливость государственных структур. Тем более, если впал в немилость сильных мира сего, находящихся в фаворе. Сегодня это случилось с «Консорциумом». Завтра может случиться с кем угодно.

Пристанище для черного дрозда

 К СЛОВУ об экологической безопасности и заботе об окружающей среде. «На части территории парка (частично прилегающей к гольф-клубу, а частично находящейся среди игровых полей), благодаря практически отсутствию посторонних людей и шума, обитает большое количество диких животных. Территория стала пунктом отдыха и кормежки множества перелетных птиц, а также местом постоянного поселения колоний черных дроздов, соловьев, уток, цапель. Орнитологи зафиксировали здесь постоянное обитание уникальной для Подмосковья птицы – клеста, которая выводит птенцов зимой и при полете несет их на спине»… Такой увидели территорию гольф-клуба члены «Общества восстановления и охраны природы г. Москвы» весной этого года.

 А вот за территорию, которую занимает в парке «Москворецкий» спортивно-оздоровительный комплекс, клестам и прочей живности лучше не вылетать и не выбегать. Вот где действительно постоянно рискуешь или на груду мусора наткнуться, или на битое стекло напороться! Потому что всяких полукустарных автосервисов там больше, чем скамеечек или беседок. И если вместо выполнения своих непосредственных обязанностей администрация парка будет участвовать в темных закулисных играх, то благостную картинку, описанную экологами-общественниками, нам скоро придется лицезреть только в детских книжках.

 Но еще быстрее это произойдет, если потакать таким играм будут люди в синих мундирах с обширными должностными полномочиями. 13 сентября с.г. на стол прокурору Брудастову ложится письмо, где Борисов сетует на то, что «ООО «Консорциум» документы для подписания охранного обязательства нам не представил». 17-го числа того же месяца на основании проверки «обращения мэра Москвы Лужкова Ю.М.» появляется представление об устранении нарушений законодательства за подписью заместителя прокурора М. Керимова. Он требует «принять меры к подписанию охранных обязательств», «приостановить функционирование гольф-комплекса до оформления охранных обязательств и паспорта земельного участка». На все это г-н Керимов почему-то именно «Консорциуму», а не руководству парка «Москворецкий», отводит один месяц.

 А 18 сентября, т.е. прямо на следующий день, исковое заявление уже за подписью прокурора Брудастова отправляется в Пресненский районный суд Мо­сквы. Прессинг начинает набирать уже «судебные» обороты.

Был бы мальчик для битья!

 В ПРЕДЫДУЩИХ публикациях мы говорили и о «цене вопроса» спортивно-оздоровительного комплекса «Крылатское», который решается сегодня в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. И о том, кому именно приглянулись поля уникального для России гольф-клуба. Борьба идет ожесточенная. Буквально по всем фронтам. И приостановление деятельности комплекса – очередной раунд в этой схватке. Схватке, в которой «Консорциум» откровенно сдают те, кто должен стоять на страже закона и конституционных прав каждого из нас.

 – Самое страшное в том, что, попирая закон, чиновники откровенно плюют на людей, – сокрушается генеральный директор ООО «СП «Консорциум» академик Владимир Николаевич Жуков. – Сегодня, буквально сразу после выборов в Госдуму, когда каждому из граждан России в общем и в частности гарантировали защиту, благополучие и процветание, те, кто громко кричал с трибун о мощи правящей партии, ее желании служить людям и только им, похоже, успешно об этом забыли. Сколько мы говорим о том, что именно творят с нами? И что же? Ноль! Выросло целое поколение людей государевых, которые не боятся ничего. Ну и что делать завтра полутора тысячам наших сотрудников, их детям и родным, если комплекс все же прикроют?! Как будут жить эти шесть тысяч человек? И что будет с лошадьми Кавалерийской базы 1-го оперативного полка милиции, который базируется на нашей территории и которому мы постоянно помогаем? Кто возместит нам многомиллионный имущественный ущерб, который может возникнуть в случае, если деятельность клуба все-таки будет парализована? Что будет с нашими воспитанниками, в конце концов?

 Что ответить ему? Пока не знаем. Но возможно, ответ нам помогут найти в Администрации Президента или Верховном Суде РФ (к которому относятся суды общей юрисдикции), Генпрокуратуре России, надзирающей за соблюдением российского законодательства. Мы же и дальше будем следить за развитием событий.

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