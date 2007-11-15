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Открытое письмо

№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Открытое письмо
Отличить контрафакт от лицензионной продукции не могут даже специалисты
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я.,
Председателю Следственного комитета
при Генеральной прокуратуре РФ Бастрыкину А.И.,
Министру внутренних дел РФ Нургалиеву Р.Г.,
Губернатору Санкт-Петербурга Матвиенко В.И.
 
Уважаемые господа!

 ОБРАТИТЬСЯ к вам публично нас вынудили чрезвычайные обстоятельства: 9 ноября в Санкт-Петербурге новый «приступ» лжезаботы правоохранительных органов и мнимых исключительных правообладателей о защите прав зарубежных авторов вылился сразу в несколько обысков. Начались они с квартиры генерального директора «Ассоциации управления авторскими и смежными правами» Сергея Магдалюка, продолжились в офисе этого некоммерческого объединения, а достигли кульминации на центральном складе торгового дома «Орби» – одного из заметных игроков на питерском аудиовидеорынке. При этом никаких документов, подтверждающих наличие уголовного дела конкретно против Ассоциации, ее генерального директора или торгового дома «Орби» сотрудники милиции предъявить не смогли.

 Подобные массированные «набеги» вошли в практику питерских силовых структур с момента организации в нашем городе в 2006 г. Некоммерческого партнерства «ОКО», которое на удивление быстро нашло общий язык не только с органами внутренних дел и прокуратуры Санкт-Петербурга, но и отдельными представителями питерской судебной власти. Главной своей задачей эта общественная структура объявила защиту авторских прав через насыщение питерского рынка аудиовизуальной продукцией с собственных специально организованных складов. Зазывая кнутом и пряником в свои ряды, с каждого из примкнувших «ОКО» взимало и взимает не только членские взносы, но и ежемесячную весьма солидную плату с каждой торговой точки. За что обещает неприкосновенность со стороны милицейских структур.

 У того, кто не хотел участвовать в этом фарсе, скоро начинались проблемы. В ход шли откровенные угрозы, блокировалась на месяцы работа несговорчивых сетей: в магазины и на склады входили люди в милицейской форме, которые вскоре уступали место сотрудникам частного охранного предприятия «Магистраль». Компании несли огромные убытки и, чтобы не разориться, сдавались на милость победителя. Так было с торговыми сетями «505», «Титаник», «Кудыкина гора». «ОКО» выбирало жертвы, а далее в дело вступало ГУВД. Обо всем этом уже не раз писали СМИ, в том числе и общефедеральные.

 Но как только та или иная компания, сломавшись под таким натиском, вливалась в ряды «ОКО», «блокада» чудесным образом снималась, проверки прекращались. Информация о новой «победе» некоммерческого партнерст­ва, пользующегося поддержкой силовых структур, тут же появлялась на его сайте, а вчерашняя «контрафактная» продукция в одночасье переходила в разряд неконтрафактной. Директор «ОКО» Павел Альтов еженедельно рапортовал: контрафакта стало на 10, 20, 40… процентов меньше. Как именно измерялись эти проценты, остается загадкой.

 «Ассоциация управления авторскими и смежными правами» и торговый дом «Орби» как раз и оказались среди организаций, которые отказались жить по правилам, установленным «ОКО». Ассоциация, осуществляющая свою деятельность в соответствии с положениями закона об авторских правах, по всей видимости, очень мешала далеко идущим планам «ОКО» единовластно царствовать на питерском аудиовизуальном рынке. Потому-то оно и пыталось оспорить само существование Ассоциации через прокуратуру. И потерпело фиаско: действует на основании Закона – таков вывод надзирающего органа. Чуть ранее эти выводы были подтверждены и судебным вердиктом.

 Одновременно по заявлению главных питерских радетелей за права порой сомнительных правообладателей с завидной регулярностью проводились проверки в отношении «Орби». Однако прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга опять подтвердила: ООО «ТД «Орби» имеет лицензию Ассоциации, которая в свою очередь действует на основании закона. В ответ лишь увеличилось количество проверок. Силами сотрудников милиции общественной безопасности (МОБ) по-прежнему исправно возбуждались административные дела, товар изымался без особых разбирательств, передавался на склад временного хранения, а дальше – полная тишина…

 Ленинским районным судом Санкт-Петербурга действия людей в милицейской форме были признаны незаконными. Но в текущем году на упрямцев из «Орби» началась новая атака. Сотрудниками только одного питерского милицейского подразделения с непроизносимой аббревиатурой УМБПР ИАЗ ГУВД СПб на торговых точках компании проведено 25 проверок! Проходили они в течение нескольких дней в разных концах города. При этом понятые, которые, согласно закону, должны быть посторонними и незаинтересованными, ходили по торговым точкам вместе с сотрудниками милиции. Как на работу.

 Четыре дела все-таки были переданы в Смольнинский районный суд. Но неразборчивость в методах и средствах людей в милицейской форме при проведении проверок вынудила суд вернуть материалы для доработки. Только можно ли задним числом вместо одного понятого «нарисовать» четырех – большой вопрос!

 И вот после недолгого затишья сотрудники ОБЭП активизировались снова. Следователь Следственного комитета прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга В.В. Ро­ми­цин (в свое время активно поработавший по нашумевшему и очень похожему, по сути, делу в отношении торговой сети «505») возбудил уголовное дело в отношении некого неустановленного лица. А судья Дзержинского районного суда Л. Бражникова, замеченная ранее в том, что почему-то готова рассматривать подобные материалы, невзирая на все нарушения при их составлении и не сильно заботясь об основаниях, подписала постановления на обыск жилого помещения генерального директора Ассоциации. Следователь присовокупил к нему постановление на обыск офиса Ассоциации и питерского ООО «Фаворит», арендующего помещение по соседству со складом «Орби» на улице Бокситогорской. Вот только пришли с обыском почему-то не в «Фаворит», а в склад­ское помещение ТД «Орби».

 Работников собрали и запретили выходить из изолированной комнаты. Процессуальные действия, если их можно так назвать, проходили уже без их участия. А спустя 8–9 часов после начала обыска людей фактически вынудили подписать отказ от присутствия при проведении обыска, пообещав, что склад будет опечатан. В противном случае пригрозили, что не выпустят из изолированного помещения в течение трех суток. После получения расписок всех сотрудников склада с территории удалили. Однако помещение склада, имеющее общий вход с ООО «Фаворит», опломбировано так и не было. А люди, прождав этого «события» до 2 часов пополуночи в буквальном смысле на улице, вынуждены были разъехаться по домам. Теперь, начиная с вечера 9 ноября, на складе находятся неизвестные люди, которые ни объяснений не дают, ни собственников и арендаторов в помещение не впускают.

 Расценив такие действия как фактически рейдерский захват собственности компании «Орби», сотрудники торгового дома неоднократно в течение трех суток сообщали о происходящем в дежурную часть ГУВД по телефону 02. Вечером 9 ноября звонок приняла оператор Кузнецова, 10 ноября утром – дежурный ГУВД Марусов, вечером – оператор Игнатьева. Однако наряды милиции на месте ЧП так и не появились.

 Не дождавшись реакции стражей закона, руководитель юридической службы «Орби» С. Шевченко вынужден был 11 ноября в 22.00 обратиться с заявлением в 26‑й отдел милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга. «Начиная с 9 ноября 2007 г. и до настоящего времени, ни я, ни сотрудники предприятия не могут пройти на рабочее место, – читаем в письме. – И даже не могут установить, кто сейчас находится в помещении». И снова – никакой реакции!

 12 ноября аналогичное заявление легло на стол прокурору Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Результат прежний.

 Зато руководство ООО «ТД «Орби» сегодня располагает неопровержимыми видеодоказательствами, что в настоящее время на территории склада, где кроме аудиовизуальной продукции в изуродованных во время обыска сейфах хранилось множество других дорогостоящих товаров, вовсю хозяйничают в том числе и оковцы. Они беспрепятственно входят в помещение склада, куда представители «Орби» категорически не допускаются. Видеосъемка бесстрастно зафиксировала: из помещения на машинах вывозятся материальные ценности. Работники торгового дома «Орби» могут лишь с улицы наблюдать, как в неизвестном направлении вывозится их товар. Возможно, попав в арендуемое помещение, им предстоит увидеть только пустые стены.

 Таким образом, именно бездействие правоохранительных органов, если не их откровенное попустительство, позволили неким неизвестным людям взломать двери, ворваться в чужой «дом», под надуманным предлогом удалить хозяев и начать хозяйничать на чужой территории: бери и вывози все что хочешь, хозяева ничем не смогут помешать. Как видим, закон здесь просто отдыхает! А Конституция и многочисленные кодексы (УПК ГПК и т.д.), гарантирующие защиту прав граждан и организаций, могут и дальше мирно пылиться на полках за ненадобностью.

 Как такое возможно в Северной столице державы, именующей себя правовым государством? Откуда такие неограниченные полномочия? Почему некое некоммерческое партнерст­во, по сути дела, руками правоохранительных органов убирает с рынка конкурентов, чем решает в первую очередь свои коммерческие задачи? Почему и до каких пор этим господам все будет безнаказанно сходить с рук? И почему правоохранительные органы Санкт-Петербурга так легко принимают на веру любые утверждения из уст руководства именно этой структуры, очертя голову кидаясь выполнять его пожелания?

 Вопросов множество. В этой связи обращаем внимание первых лиц надзорных, следственных, правоохранительных органов страны, главы администрации Санкт-Петербурга на вопиющие факты нарушения сотрудниками милиции Санкт-Петербурга основных прав и свобод граждан и организаций, предусмотренных Конституцией РФ, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, прав на неприкосновенность частной собственности и т.д. Надеемся, у вас хватит сил, желания и должностных полномочий, чтобы дать оценку каждому из действующих лиц этой истории, навести порядок в правоохранительных органах, заставив их работать строго на основании закона, а не указаний какого-то некоммерческого партнерства. Для этого достаточно лишь срочно и скрупулезно провести тщательную проверку по жалобам ООО «ТД «Орби» и «Ассоциации управления авторскими и смежными правами», направленным в прокуратуру Красногвардей­ского района Санкт-Петербурга, и фактам, изложенным в телеграммах в адрес Генеральной прокуратуры, МВД и Администрации Президента Российской Федерации.

Директор торгового дома «Орби» О.В. Охримец,
Генеральный директор «Ассоциации управления
авторскими и смежными правами» С.Н. Магдалюк

От редакции.

 ПУБЛИКУЯ сегодня это открытое письмо, редакция исходит из социальной значимости затронутой в нем темы. Все мы в той или иной степени относимся или к правообладателям, или к пользователям продуктов интеллектуальной собственности. А значит, в любую минуту можем оказаться по ту или иную сторону правового барьера. Именно поэтому «Аргументы неделi» приглашают за круглый редакционный стол представителей тех силовых структур и судебных органов, которые задействованы в разрешении одной из острейших современных проблем – проблеме борьбы с контрафактом в сфере интеллектуальной собственности. О результатах этого разговора, который мы планируем провести уже в декабре, обязательно расскажем на страницах нашей газеты.

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