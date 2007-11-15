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Гуттаперчевая истина

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Вероника ВЕРЕСК  ]

Гуттаперчевая истина
Новое в делопроизводстве: согласуй утвержденное!

 Так иногда случается: однажды поднятая журналистом тема начинает путешествовать с автором по страницам печатных изданий, терпеливо ожидая своего решения. К сожалению, процесс это нескорый и непростой. Особенно если по ту сторону «барьера» оказываются чиновники, обладающие удивительной способностью приспосабливать все, в том числе Его Величество Закон, на потребу дня. Именно это и произошло с так называемой питерской «блинной темой».

Перемещение с размещением

 БУКВАЛЬНО в один день с выходом в свет нашей публикации «Кому выгодно нашествие блинов» («Аргументы неделi» №42 от 18 октября 2007 г.) пышно расцвела разноцветными шарами избушка очередного блинного «Теремка», примостившаяся, как мы знаем, аккурат в зоне подземных коммуникаций. А спустя еще день-другой от этой одной из многих «фабрик» негигиеничного, по данным Роспотребнадзора, быстрого питания, потянуло знакомым блинным духом: компаньоны «Союза» принялись за «выпечку» заветных хрустящих купюр. Помешать им не сумел даже Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. В связи с информацией филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК» Санкт-Петербурга от 26 сентября «о размещении указанного объекта в охранной зоне тепловых сетей» он направил 2 октября в администрацию Приморского района письмо «о принятии мер по перемещению и размещению объекта в соответствии с действующим порядком».

 Было бы наивно ожидать, что чиновники Приморского района, приложившие столько усилий, чтобы «угнездить» злополучную союзовскую избушку именно у «Купеческого двора», кинутся очертя голову что-то менять. Ради нее они даже рискнули нарушить многочисленные постановления городской администрации. Включая подписанные лично Валентиной Матвиенко! Об этом очень подробно я рассказывала в расследовании «Приморский «пятачок», опубликованном в газете «Трибуна» 3 августа сего года. Хотя и само требование «по перемещению и размещению объекта», согласитесь, выглядит как-то уж очень невнятно-неопределенно. Приблизительно, как: поди туда – не знаю куда…

 Тем временем предписание того же северо-западного филиала «ТЭК СПб» от 10 апреля текущего года четко указывает на необходимость «вынести ларек из охранной зоны». Этот факт официально зафиксирован протоколом специальной выезд­ной комиссии: «киоск стоит в охранной зоне тепловых сетей», а «адрес, указанный в АПЗ, не соответствует адресу размещения киоска». В администрации района или Санкт-Петербурга это ни для кого не является тайной за семью печатями. По крайней мере, руководство управляющей компании торгового цент­ра «Купеческий двор» – ООО «Монолит» – писало об этом тем и другим многократно.

 Другое дело, что каждый раз, когда развитие событий требовало от чиновников реальных действий для исполнения ими же принятых постановлений и решений, все эти заключения и рекомендации тут же трансформировались в нечто аморфное, абсолютно негодное в употребление. И тогда начинались сущие чудеса: путались улицы и площадки, АПЗ плодились со скоростью саранчи. А специалисты, осмелившиеся иметь по данной проблеме собственное мнение, таинственно исчезали из поля нашего зрения.

В одни ворота…

 ИТАК, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О создании и эксплуатации комплексов (зон) мелкорозничной торговли» киоск по продаже блинов является объектом мелкорозничной торговли. Он имеет право на существование только в том случае, если официально включен в специальную адресную программу. Хотя адресная программа является лишь основным документом, дающим право на дальнейшее получение соискателем всех необходимых разрешений и согласований. Тех, что требуются для оформления земельного участка в аренду и размещения на нем того же киоска. Эта программа сама в обязательном порядке должна быть утверждена и согласована исполнительными органами Санкт-Петербурга.

 Однако адресную программу, в которую вошло решение о предоставлении земельного участка ООО «Союз» для размещения блинного киоска едва ли не на пороге «Купеческого двора», обнаружить не удалось. Существует лишь некий Протокол районной комиссии от 2 февраля 2007 г., где решение о выделении «Союзу» земельного участка принято на основании только заявления этой коммерческой структуры. Причем в самом решении не указаны ни фамилии членов комиссии, ни повестка дня, ни тем более кто и что говорил во время обсуждения данного вопроса.

 Есть еще, правда, некое дополнение в Адресную программу Приморского района по размещению объектов мелкорозничной торговли некапитального характера в 2006 (отметим) году. Одна незадача: на этой бумажке, датированной августом 2006 г., нет и в помине ни одного согласования, необходимого для того, чтобы она стала хотя бы напоминать документ. При том что, согласно распоряжению губернатора Санкт-Петербурга №53-ра от 16.01 2003 г., любое изменение в Адресную программу, скажем, на 2006 г. должно быть внесено не позднее 1 января этого года.

 Но и это еще не все. Если внимательно проанализировать порядок «легализации» этой «филькиной грамоты», выясняется вот что. Вначале, 10 августа, дополнение утверждает глава администрации Приморского района Ю. Осипов. И уже после этого, 11 августа, на «документе» появляется согласование его заместителя А. Писцова. Выходит, господа чиновники так спешили угодить кому-то, что не заметили, как телега побежала впереди лошади!   

Заблудившийся объект

 А ВОТ и апогей чиновничьей гуттаперчевости: в самом дополнении в Адресную программу указан адрес объекта «по проспекту Испытателей д. 1/8». Но в распоряжении о выделении в аренду земельного участка и самом договоре аренды от 2007 г. значится уже – «северо-западнее дома 15, корпус 2 литера «А» по Коломяжскому проспекту». Эти адреса находятся на противоположных сторонах проспекта Испытателей и расположены в нескольких сотнях метров друг от друга. Знают ли об этом в администрации Приморского района и соответствующих комитетах правительства Санкт-Петербурга? Несомненно! Но когда доходит до дела, почему-то сразу теряют остроту зрения и начинают путаться в пространстве.

 Особенно когда речь заходит о безопасности жителей микрорайона, посетителей торгового комплекса и пассажиров, пользующихся остановками общественного транспорта. Так как никто не может гарантировать им помощи ни при ЧП на теплотрассе, ни при любой нештатной ситуации в самом комплексе. Киоск-то «устроился» прямо в зоне единственного пожарного проезда к зданию. Умолчим и о прелестях посадки прямо от блинной сковородки в маршрутное такси или рейсовые автобус-троллейбус.

 Почему же за интересы нового арендатора питерские чиновники готовы стоять до последнего? Если верить их утверждениям, у «Союза» в плане законности все просто тип-топ! Решение о предоставлении ООО «Союз» земельного участка «принято Комиссией по распоряжению объектами недвижимости администрации Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством», – сообщил в ответ на одну из моих публикаций вице-губернатор Петербурга В. Тихонов.

 Вот теперь и думай: то ли чиновники питерские живут по какому-то особому, приспособленному исключительно для их внутреннего применения, законодательству, то ли имеют некие уникальные преференции при его толковании. В конце концов, согласно распоряжению №53-ра, администрация города сама себе поставила задачу за период с февраля 2003 г. по январь 2006 г. провести инвентаризацию всех объектов мелкорозничной торговли и навести порядок в этом сложном хозяйст­ве. Убрать по истечении сроков аренды разномастные ларьки и киоски, расположенные в зонах инженерной инфраструктуры и ближе 10 м от остановок общественного транспорта. И распоряжение это никто не отменял. Но когда дело дошло до внезапно возникших интересов ООО «Союз», все «условности», что называется, пошли по боку. Хотя даже сама возможность включения именно этого клочка земли в некую адресную программу, на наш взгляд, заслуживает особого и весьма пристального изучения.

Не все так просто

 РУКОВОДСТВО «Купеческого двора» уже несколько лет не может добиться от районных властей решения простой, на первый взгляд, задачи: провести благоустройство территории в соответствии с генпланом застройки квартала. Построить гостевые стоянки, проложить асфальт, разбить цветники, достойные этого, одного из самых оживленных районов Северной столицы. Но даже когда «Монолит» (было и такое) предлагал сделать все это не за бюджетные, а за свои собст­венные средства, в ответ от местных властей слышал неизменное: не-зя-я-я.

 Правда, 12 октября текущего года администрация района неожиданно решила сменить гнев на милость и выделила «Монолиту» клочок земли под парковку автомобилей сроком на три года. Только клочок. Что для «Купеческого двора», жителей близлежащих домов и посетителей торгового центра, по большому счету, мало что меняет.

 Вопрос: почему в нарушение существующих градостроительных норм и правил строительные объекты – торговый комплекс и прилегающий к нему жилой дом – были приняты государственной комиссией без благоустройства прилегающей территории? И когда местные жители и посетители «Купеческого двора», сегодня шлепающие по лужам и тонущие в грязи, все-таки смогут воспользоваться теми удобствами, которые предусмотрены планом застройки данного квартала, в свое время согласованным самими городскими властями?

 Мне уже доводилось писать о том, как ООО «Монолит» попыталось добиться справедливости в истории с «Теремком» в судебном порядке. Так вот, сразу же после первого судебного решения по данному делу в «Деловом Петербурге» появилась заметка, где все происходящее преподносилось как провалившаяся попытка ООО «Монолит» «поспорить с Фондом общественных программ ФСБ за конт­роль над территорией у метро «Пионерская». Смелое заявление, не так ли?! Именно поэтому мы и попросили руководство ФСБ России ответить на два незамысловатых вопроса. Ответ пришел из Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за подписью начальника управления А. Ручьева. В нем сообщается (дословно): «По вашей просьбе разъясняем, что упоминаемая в запросе организация «Фонд общественных программ ФСБ» к органам Федеральной службы безопасности Российской Федерации никакого отношения не имеет. ФСБ России оставляет за собой право самостоятельно оценивать распространяемую в ее отношении информацию и принимать решение о защите деловой репутации».

 Ну а редакция нашей газеты оставляет за собой право по-преж­нему пристально следить за питерской «блинной эпопеей». И конечно, рассказывать о ее дальнейшем развитии читателям нашей газеты.

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