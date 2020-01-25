"Аэрофлот" назвал виновных в гибели двух котов

//Расследования 13+

25 января 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Администрация "Шереметьево" проводит служебное расследование по факту обращения пассажира рейса Нью-Йорк-Москва в связи с гибелью двоих котов, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа.

В ПАО "Аэрофлот" изданию Газета.Ru заявили, что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс: "Инцидент находится в зоне ответственности компании Шереметьево Хэндлинг", - сообщили в авиакомпании.

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов намерен добиться возбуждения уголовного дела из-за гибели животных. По его мнению, привлечены должны быть именно виновные грузчики, которые швыряли переноски с питомцами так, будто это обычные чемоданы.

Напомним, ранее "Аргументы недели" писали, что после инцидента с котами пассажира Максима Чумаченко рейса Нью-Йорк - Москва - София, авиакомпания "Аэрофлот" задумалась о пересмотре правил перевозки животных и пересмотра технологии обработки багажа.