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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Расследования 13+

Директор школы в Москве уволился после избиения учеником педагога

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Директор школы в Москве уволился после избиения учеником педагога
фото: соцсети

Директор столичной школы, в которой ученик избил педагога, уволился. При этом он не стал снимать с себя ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы. 

Видео: в Москве школьник избил учительницу и устроил погром в ее кабинете

Видео: в Москве школьник избил учительницу и устроил погром в ее кабинете

 

"Директор школы принял решение об увольнении", - сказала агентству ТАСС старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, уточнив, что после инцидента ни мальчику, ни учительнице не потребовалась госпитализация.

Как отмечается, в настоящее время правоохранители поводят поверку по данному факту. В среду, 22 января, комиссия по делам несовершеннолетних также рассмотрит корректность работы с трудными подростками со стороны педагогов.

АС

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