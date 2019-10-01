Лоза не оценил актерский талант Моники Белуччи

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза в честь 55-летия актрисы Моники Белуччи опубликовал в соцсети пост, в котором поразмышлял о красоте знаменитой итальянки и её актёрских способностях.
Лоза заявил, что не считает Белуччии «непревзойдённой» актрисой, как про неё принято говорить. Он отметил, что красота женщины неоспорима, однако есть знаменитости, которые могут в этом дать ей фору.
«Есть не менее красивые актрисы, скажем, Шарлиз Терон или Шерон Стоун, но они в некоторых своих работах заставляют забыть о их внешности и видеть перед собой тех героинь, образы которых воплощают. В ролях Моники я этого пока не заметил. … Она, как мне кажется, все свои роли сыграла одной краской, упирая больше на внешность, чем на актерство как таковое», - считает музыкант.