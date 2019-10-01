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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Расследования 13+

Лоза не оценил актерский талант Моники Белуччи

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза в честь 55-летия актрисы Моники Белуччи опубликовал в соцсети пост, в котором поразмышлял о красоте знаменитой итальянки и её актёрских способностях.

Лоза рассказал, за что на него обиделись коллеги

Лоза рассказал, за что на него обиделись коллеги

Лоза заявил, что не считает Белуччии «непревзойдённой» актрисой, как про неё принято говорить. Он отметил, что красота женщины неоспорима, однако есть знаменитости, которые могут в этом дать ей фору.

«Есть не менее красивые актрисы, скажем, Шарлиз Терон или Шерон Стоун, но они в некоторых своих работах заставляют забыть о их внешности и видеть перед собой тех героинь, образы которых воплощают. В ролях Моники я этого пока не заметил. … Она, как мне кажется, все свои роли сыграла одной краской, упирая больше на внешность, чем на актерство как таковое», - считает музыкант.

АБ

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