Подозреваемый в убийстве кардиохирурга Спиридонова вину не признает

Житель Нижнего Новгорода, 24-летний бизнесмен Павел Бровкин, обвиняемый в убийстве детского кардиохирурга Олега Спиридонова, не признает свою вину. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова сообщила, что Бровкин "свою вину он не признает".

Обвиняемому в совершении убийства 51-летнего мужчины грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Нижегородцы были возмущены, что подозреваемый в убийстве первоначально был помещен под домашний арест, в понедельник суд изменил меру пресечения на арест.

Олег Спиридонов спас жизни сотням маленьких нижегородцев.

3 февраля детский кардиохирург Олег Спиридонов был госпитализирован в больницу с ранением после инцидента на территории парковки в спортивном комплексе «Хабарское». В ночь на 8 февраля известный врач в Нижегородской области скончался.

Павел Бровкин - генеральный директор топливно-энергетической компании. Как пишут нижегородские СМИ, он на глазах очевидцев после словесной ссоры выстрелил в Спиридонова из травматического пистолета «Гроза 21». Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый находился под действием кокаина.

Подозреваемый был задержан. 5 февраля 2013 года Богородским городским судом было отклонено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и избран домашний арест.

Следователи добивались заключения под стражу Бровкина.