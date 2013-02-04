Всемирная преступная сеть подозревается в организации 380 договорных матчей

Расследование деятельности преступной сети, подозреваемой в проведении 380 футбольных матчей, в том числе игр Лиги чемпионов, а также отборочных матчей чемпионата мира, начато европейским бюро полиции Европола.

"Нам кажется очевидным, что это самое крупное дело за все время расследований договорных матчей", - заявил директор Европола Роб Уэйнрайт на пресс-конференции в Гааге.

Цель состояла в том, чтобы получать крупные суммы денег благодаря спортивному Парижу. Около 425 судей, игроков и менеджеров клубов, подозреваются в причастности к организации договорных матчей.

Большинство этих матчей как предполагается были сыграны в рамках турецких, немецких и швейцарских чемпионатов.

Кроме того, оспорены и два матча Лиги чемпионов, а также игры европейских отборочных матчей чемпионата мира.

В особенности, Европол заинтересовала встреча между Аргентиной и Боливией, в котором венгерский судья назначил более чем спорное пенальти в пользу Аргентины.