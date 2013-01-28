При пересечении государственных границ Украины и Словакии пограничной службой Украины задержан один из организаторов массовых беспорядков на фестивале "Торнадо" в Челябинской области в 2010 году, находившийся в международном розыске Максим Попов 1977 года рождения.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Уральскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших 29 августа 2010 года во время рок-фестиваля "Торнадо" в Челябинской области", - говорится в сообщении.

35-летнего Максима Попова, находившегося более 2-х лет в международном розыске задержали украинские пограничники в январе. По версии следствия, он является одним из основных организаторов массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо". В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации.

"В ходе следствия Попову заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти к группе лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе). В отношении Попова судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено также, что он ранее судим за совершение преступлений против личности", отмечает СКР.

Вместе с тем в розыске по данному уголовному делу продолжают находиться обвиняемые Александр Гирь и Дмитрий Павликов.

"АН" писали, что ранее по уголовному делу о массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" было привлечено 13 человек. 13 июля 2012 года Челябинским областным судом все они осуждены к длительным срокам лишения свободы.