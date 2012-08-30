За похищение сына Касперского офицер спецслужбы получил 4,5 года колонии

К 4,5 годам лишения свободы приговорил в четверг 94-й гарнизонный военный суд сотрудника одной из спецслужб капитана Алексея Устимчука за организацию похищения сына бизнесмена Евгения Касперского.

Согласно приговору, отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

20-летний Иван Касперский - сын гендиректора компании "Лаборатория Касперского" - был похищен 19 апреля. Похитители требовали за его освобождение 3 миллиона евро.Молодого человека освободили через пять дней в результате спецоперации в Подмосковье. Похитителей Касперского-младшего задержали.

Гарнизонный суд рассмотрел дело Устимчука за один день в особом порядке. Его адвокат Сергей Забарин сообщил, что его подзащитный заключил сделку со следствием, полностью признав вину в участии в похищении, передает РАПСИ. По его словам, подсудимый дружил с сыном организатора преступления Николаем Савельевым-младшим, ранее он служил в ФСО и уволился в запас в звании капитана.

По словам адвоката, его подзащитный не знал о предполагавшемся похищении, а Савельев сказал ему, что нужно "выбить старые долги". Устимчук узнал, что это похищение только тогда, когда Касперский-младший оказался в машине и он увидел его студенческий билет, пояснил адвокат. В связи с этим он решил пойти на сотрудничество со следствием. Устимчук выдал следствию еще одного соучастника - Олега Маякова. Он также вскоре был задержан.

В своем последнем слове Устимчук попросил прощения у потерпевших, "и у всех тех, кто был рядом и переживал за судьбу Ивана Касперского".

Устимчук обвинялся по статьям УК РФ "похищение человека" и "вымогательство". Ранее прокурор потребовал приговорить его к пяти годам колонии строгого режима.