В Москве раскрыта группа подпольных банкиров-миллиардеров

В Москве полиция пресекла деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконном обналичивании денежных средств. Доход нелегальных банкиров составил несколько миллиардов рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве продолжается расследование уголовных дел о создании сети подпольных банков, специализирующихся на незаконном обналичивании денежных средств.

В поле зрения сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции аферисты попали в начале 2012 года.

Оперативники получили информацию, что на территории одной из плодоовощных баз работают подпольные банки, ежедневный оборот которых составляет десятки миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе следствия выяснилось, что обналичивание осуществлялось через ряд подставных фирм, оформленных на граждан, даже не подозревавших, что они являются их владельцами. Некоторые были зарегистрированы на умерших людей или по утерянным паспортам.

Следствием установлено, что организатором преступного бизнеса являлся Джейхун Ахмедов.

Организатор нелегального бизнеса объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте petrovka38.ru. В преступную группу входили только знакомые между собой банковские служащие и коммерсанты. Роли между соучастниками были четко распределены.

В настоящее время в отношении одной из участниц преступной группы уже вынесен приговор. Ее дело рассматривалось в Черемушкинском суде Москвы в особом порядке - без исследования доказательств. Она была признана виновной в незаконной банковской деятельности. Учитывая, что подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась и сотрудничала со следствием, ей было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

В отношении других участников преступной группы дела выделены в отдельное производство и следствие по ним продолжается.