В Татарстане объявлены в розыск двое подозреваемых в нападении на муфтиев

Двое подозреваемых в организации покушения на муфтия республики Татарстан Илдуса Файзова и убийства заместителя муфтия духовного управления мусульман Татарстана Валиуллы Якупова - Роберт Валеев и Раис Мингалеев - объявлены в розыск.

Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в организации особо тяжких преступлений, в том числе убийств и террористического акта разыскиваются жители Татарстана приверженцы радикального направления ислама Валеев Роберт Равильевич, 23.12.1976 года рождения и Мингалеев Раис Ринатович, 15.06.1976 года рождения.

По данным следствия, указанными лицами 19 июля было организовано убийство заместителя муфтия духовного управления мусульман Татарстана Валиуллы Якупова, а также покушение на убийство муфтия республики Илдуса Файзова.

Подозреваемые представляют исключительную опасность для окружающих. Могут иметь при себе огнестрельное оружие и передвигаться на автомобиле. Гражданам располагающим какой-либо информацией об их местонахождении следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (843) 221-74-21, 8 (843) 291-35-28, 02, 052.

Всего в рамках расследования данного уголовного дела арестованы 7 человек. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.