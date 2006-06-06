Труп младенца в коробке из-под печенья

Причем каждая такая история развивалась по одному и тому же сценарию. Женщины рожали малышей в местном роддоме. Врачи, осмотрев ребенка, говорили, что его состояние нормальное. Но потом вдруг забирали ребенка и увозили в соседнюю больницу – в город Пугачев.

Через некоторое время родителям, ничего не объясняя, возвращали уже трупы детей. Кого – в коробке из-под печенья, кого – завернутого в какие-то тряпки. Свидетельства о смерти детей родителям не выдавали. И еще. Врачи буквально засовывали в карманы убитых горем матерей то 500, а то и 1000 рублей. Чтобы те молчали.

Так продолжалось четыре года. В январе 2006-го прокуратура Ивантеевского района возбудила уголовное дело, поводом для которого стало заявление Марины Барановой, у которой весной 2005 года в Ивантеевском роддоме родилась двойня…

Мертвого ребенка – в мусорное ведро



«Как тебе повезло, – шепнула Марине бабушка-акушерка, – вроде у тебя близнецы будут». Марина и сама не могла нарадоваться.

После родов местный врач, акушер-гинеколог Юрий Долмат огорошил Марину заявлением: «У вас то ли киста была, то ли выкидыш».

Один ребенок все-таки на свет появился. Егору сейчас четыре года.

Рассказывает следователь Саратовской областной прокуратуры Александр Асылгараев: «В июле 2005-го у Барановой родился один живой ребенок и один мертвый. Акушер-гинеколог Юрий Долмат решил скрыть факт смерти младенца и приказал санитарке выбросить труп в мусорное ведро. Что они вместе и сделали. Когда в ходе расследования уголовного дела мы установили данное обстоятельство, Долмат сразу во всем признался, а нам стало известно, что подобных случаев в Ивантеевском роддоме было как минимум восемь!»

Приговор тогда потряс многих. Долмат был признан виновным по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 292 «Служебный подлог». Наказание по первой статье предусматривает лишение свободы до 4 лет, по второй – до 2.

Долмат же отделался штрафом в сумме 18 тыс. 850 рублей! «Как это могло произойти?» – спрашиваю у прокурора района Виталия Логвина, который и был официальным обвинителем на процессе. «Дело в том, что Долмат полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме того, Марина Баранова сама попросила нас смягчить обвинение».

Стоп! На самом деле Марина Баранова никогда не просила о смягчении приговора. Наоборот, это ее об этом просили следователи прокуратуры. Чтобы не раздувать скандал.

Получается, акушер-гинеколог Юрий Долмат был всего лишь пешкой в чьей-то игре. Его надо было наказать, но как-то мягко, чуть-чуть «отшлепав».



Мертвые дети до сих пор живы



Елена Афонина живет в поселке Знаменский Саратовской области. О Марине Барановой она ничего не знала.

В марте 2004-го у Афониной родился сын Владислав. Врачи Ивантеевского роддома сказали ей, что ребенок здоров. Но через неделю тело младенца покрылось пятнами, пить он не мог – постоянно захлебывался, поднялась температура. Владика срочно увезли в соседнюю больницу – в город Пугачев. Лена хотела позвонить мужу – сообщить, что происходит. Но акушер-гинеколог Юрий Долмат вырвал у нее телефонную трубку прямо из рук и резко сказал: «Марш в палату».

Афонина плакала два дня. Она не знала, что с ее сыном и почему его увезли! Через два дня ей вернули Владика. Педиатр Ивантеевской больницы Людмила Ерынкина принесла ей коробку из-под печенья, в которой лежал труп мальчика. И сунула в карман 500 рублей. «Забудь и иди домой» – эти слова Елена Афонина не в силах забыть. У нее дома хранится свидетельство о рождении Владика. Там стоит дата – 9 марта 2004 года. А свидетельства о смерти у Афониной нет. Есть только бумажка, выданная Ерынкиной. Там тоже есть дата – умер 18 марта. Ни печати, ни подписи. Так что официально Владислав Афонин до сих пор жив и ему сейчас – два с половиной года!

Но на этом трагическая история Афониной не закончилась. Через год она забеременела и… снова попала в Ивантеевский роддом. «Я просила – увезите меня в Саратов, положите в какую-нибудь другую клинику. Мне сказали: нигде нет мест, да и кому ты в Саратове нужна!» Роды прошли успешно, а потом… Выяснилось, что у Тани (так Афонина назвала свою новорожденную дочку) не открылось одно легкое. И ребенка увезли в город Пугачев. Там девочка и умерла.

Обезумевшая и ничего не понимающая от горя мать наконец получила какую-то отписку в местном фельдшерско-акушерском пункте. Там было сказано, что ее дочь Татьяна родилась 25 февраля 2005-го, а умерла… 10 февраля того же года. То есть по официальным медицинским документам, она умерла раньше, чем родилась! О причинах смерти ребенка Афониной никто так и не сообщил.

Наталья Дворянкина живет в деревне Арбузовка Саратовской области. Егор, так мама назвала мальчика, родился в Ивантеевском роддоме в 2002 году недоношенным, с малым весом. В палате для рожениц было жутко холодно. Наташе приходилось греть в чайнике воду, заливать ее в пустые бутылки из-под лимонада и подкладывать под ноги ребенку.

На третий день Егору стало плохо. Произошла остановка дыхания, и педиатр Ерынкина заявила: «Все, увозим ребенка в город Пугачев». Дальше вы можете догадаться. Труп Егора Наташе отдали через три дня – в коробке из-под вафель. И еще педиатр Ерынкина дала ей 500 рублей.

Свидетельство о рождении сына у Наташи есть, а вот свидетельства о смерти – до сих пор нет. А ведь прошло уже четыре года!



Особенности национального проекта



Семь установленных эпизодов сокрытия детской смертности в Ивантеевском роддоме отражения в уголовном деле не нашли. Прокурор района Виталий Логвин рассмотрел только один эпизод – с ребенком Барановой, которого выкинули в мусорное ведро. Как нам удалось выяснить, Долмат уже нашел себе новое место работы, в другом районе Саратовской области.

Кстати, о кадрах. Врачи, замешанные в этой истории, либо служат там же, либо пошли на повышение. Педиатр Ерынкина тридцать минут убеждала нас в том, что денег никому не давала. В Пугачевской больнице ведется тетрадь учета детской смерт­ности. Нам показали данные за 2005 год. Одного из умерших детей, судя по записям, забирала именно Людмила Ерынкина. Но ее подписи в документе нет. Да и тетрадки эти в Пугачевской больнице такие, что подделать записи может любой школьник. Вырви одну страницу – и пиши все заново.

А ведь на основании этих записей строится статистическая отчетность о состоянии детской смертности в регионе! По этим цифрам оценивается работа и квалификация всего медицинского персонала! Эта статистика правит миром врачей.

Вот почему на протяжении четырех лет медики скрывали факты смерти детей – и в Пугачеве, и в Ивантеевке. Им было невыгодно, чтобы о реальном состоянии детской смертности стало известно где-нибудь наверху – в Саратове или, упаси бог, в Москве. Ивантеевские врачи решили детскую смертность вообще не фиксировать. Выговор-то никому не хочется получать.

А наоборот, хорошая, пусть и подделанная статистика – это очередной вымпел, переходящее знамя, почетное первое место в районном соревновании за звание «лучшего роддома области» и т.д.

Кстати, Ивантеевский роддом до всех этих случаев именно первое место в области (по статистическим показателям) как раз и занимал. Вот вам ответ на все вопросы. А что там с мамами, потерявшими своих детей? Да забыли о них давно. Детей-то, как им говорят врачи, все равно уже не вернуть.

Вот вам и весь «национальный проект «Здравоохранение» в районном масштабе. Только одна незадача – женщины Ивантеевки теперь боятся рожать…