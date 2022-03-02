Дарить или завещать: что выгоднее и безопаснее?

Аргументы Недели → Правовед 13+

2 марта 2022, 17:41

Передача имущества по договору дарения представляется россиянам делом крайне несложным: «дарственную подписал – и дело в шляпе». Однако эта процедура сопряжена с множеством «подводных камней» правовых нюансов, незнание которых может повлечь за собой массу проблем вплоть до признания договора недействительным.



Как показывает практика, основная масса проблем возникает из-за непонимания разницы между дарением и завещанием. Дарение подразумевает переход права собственности на подаренное имущество к новому владельцу, что называется, «в режиме реального времени». Если никаких дополнительных условий в договоре не прописано, по умолчанию считается, что договор начинает действовать сразу же. Соответственно, прежний владелец право собственности автоматически утрачивает. Впрочем, в договоре можно предусмотреть и условие дарения в будущем (единственное – не в случае смерти владельца, иначе это будет уже завещание) и даже отказ от дарения, если даритель проживёт дольше одаряемого.



Что касается завещания, то здесь право собственности переходит в момент открытия наследства – им без вариантов считается исключительно день смерти наследодателя. При этом, что важно, при разделе имущества при разводе как завещанное, так и подаренное считается личной собственностью одного из супругов и разделу не подлежит вне зависимости от того, когда произошло дарение или открытие наследства (до заключения брака или после).



Очень часто после составления договора дарения люди успокаиваются и считают, что далее им не нужно предпринимать никаких шагов. Это ошибка, причём весьма распространённая. Договор дарения является не подтверждением, а первоосновой для перехода права собственности.



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