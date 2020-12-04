Сомнительное вещество по делу кубанского Голунова кануло в безвестность

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4 декабря 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей ИВАНОВ ]

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отказала в проведении экспертизы сомнительных веществ, из-за которых житель Армавира Егор Василенко был приговорен Лазаревским районным судом к 12,5 годам лишения свободы. Последнее слово подсудимого перенесено с 1 на 7 декабря. Адвокаты Василенко считают, что его права на защиту нарушены.

Наша газета следит за историей кубанского «Голунова» - Егора Василенко, которого полицейские задержали в 2017 году на посту Магри и при сомнительных обстоятельствах, с очевидными процессуальными нарушениями обнаружили у него крупный размер наркотических веществ. Лазаревский районный суд признал Василенко виновным, несмотря на то, что, по мнению защиты, его причастность к найденному в автомобиле пакету в суде установлена не была. При этом ранее по такой же статье попал в тюрьму оперуполномоченный Николов, который задержал Василенко и занимался доставкой вещественных доказательств по его делу. По информации родственников Василенко, у данного полицейского в больших объемах было найдено наркотическое вещество, называемое в народе «сывороткой правды». А что касается вменяемых Егору наркотиков, то якобы изъятое из его автомобиля сыпучее вещество на экспертизу попало уже в виде таблеток.

Защита Егора Василенко обжаловала суровый приговор Лазаревского районного суда в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда. По информации адвокатов, в деле отсутствуют оперативно-розыскной сведения, телефонные переговоры, фотографии с телефона, эсэмэски, которые бы подтвердили причастность Василенко к найденному пакету. Необходимы были доказательства того, что Василенко каким-то образом договаривался о приобретении и реализации указанного вещества, ведь статья 228.1 ч.5 УК РФ предполагает производство, пересылку и сбыт наркотиков. Обвинение опиралось лишь на то, что в автомобиле обнаружено непонятное вещество, предположительно, наркотическое. По словам адвоката, экспертиза была проведена с многочисленными нарушениям. Мало того, что изъятое светлое вещество, попав на экспертизу, превратилось в таблетки, и не было должным образом промаркировано, так и оборудование, с помощью которого проводилось исследование, не было поверено и стандартизировано. При этом в проведении повторной экспертизы стороне Василенко отказали.

Наша газета следит за ходом рассмотрения апелляционной жалобы. И судя по всему, самый главный вопрос, который необходимо было разрешить и решения по которому так настойчиво добивалась защита, - это проведение экспертного исследования сомнительных веществ. Ведь специалисты, привлеченные стороной Егора, в один голос утверждают, что в изъятом пакете находятся неидентифицированные вещества. Как можно приговорить человека к столь долгому тюремному сроку, если толком не установлена незаконность найденных у него веществ?

По информации адвокатов, судебная коллегия приняла ходатайство о проведении судебной экспертизы, собрала вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, но по выходе из совещательной комнаты в проведении экспертизы отказала.

В настоящий момент сомнения в неопровержимости доказательств по делу Василенко остаются актуальными. И возникают уже вопросы к правосудию. Почему именно в деле Егора Василенко невозможно добиться объективного компетентного обстоятельного исследования изъятого вещества, которое, напомним, имеет свойство менять свои форму и состояние по мере передвижения из пункта А в пункт Б? Ведь именно выяснение сомнительных фактов и установление истины является смыслом правосудия в случае его стремления к справедливости. Почему Егор Василенко не получил возможности защитить себя и воспользоваться своим правом на истину?

В понедельник, 7 декабря, в Краснодарском краевом суде прозвучит последнее слово. Наши журналисты будут следить за ходом процесса и попытаются понять, почему в иных делах назначение экспертизы является делом техники, а других даже при очевидной необходимости добиться этого просто невозможно. А ведь речь идет об искалеченной жизни человека, который имеет право на справедливость.