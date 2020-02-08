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8 февраля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Платонов, юрист, писатель ]

конституция:фото,соцсетей

Чтобы мыслить и говорить о сложных предметах, необходима филигранная точность в понятиях и определениях, а также ясность в использовании терминов, проверенных многолетней практикой.

Понятно, что в работе по совершенствованию Конституции – Основного закона государства, тем более не могут применяться термины с неясным или двойственным смыслом. Ведь она создается не для понимания специалистов в области права, а для всего населения от «мала до велика». Однако это не означает, что конституция должна превратиться в книгу жалоб и предложений. А такая опасность просматривается, если судить по содержанию реальных и не очень общественных обсуждений предложенных президентских поправок. К тому же количество и содержание предлагаемых изменений от общества уже тянет на новую редакцию Основного закона.



Применительно к законодательству привычно пользование терминами «изменения», «дополнения», «новая редакция» и т.п. В предлагаемом законопроекте все новации именуются поправками. Это не совсем верно. Термин «поправки» традиционно применяется в ходе работы над законопроектами между первым и вторым чтениями в Госдуме. Там, где вводятся новые нормы надо говорить о дополнениях. Где предлагается изменить старые-надо говорить об изменениях. Однако обратимся к смыслу и значениям конкретных норм предложенного президентом законопроекта.



О новом порядке формирования ПРАВИТЕЛЬСТВА С УКЛОНОМ НА ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ все понятно и своевременно. Хотя неизбежное при этом ослабление роли Президента, может при определенных сложностях «выстрелить» некоторой слабиной центральной власти. И потому не мешкая придется после вступления в силу новых норм, проводить досрочные выборы Госдумы, а то и Президента. Старый состав Думы настолько привык ходить в пристяжных у администрации президента, что на роль «коренника» не годится. А президента на прошедших выборах выбирали под другие полномочия. Тем более, что он ни одним словом в своей предвыборной программе не обмолвился о планируемых им изменениях Конституции. Напротив, настаивал на том, что они не требуются. И тут тебе сюрприз. Так в серьезной политике лучше не поступать. Легитимность верховной должности должна быть безупречной.

О Государственном Совете. К двум центрам власти: Администрации Президента и Правительства, предлагается добавить третий - Госсовет. Это приведет к еще большей неразберихе в государственном управлении, которое и так тяжело больно дублированием и параллелизмом. И потому этого делать нельзя категорически. Можно с большой долей вероятности предположить, что у кого-то появилось желание «завести» в политической системе орган, подобный Народно-политическому консультативному совету Китая (НПКСК), основная функция которого состоит в подготовке рекомендаций для Всекитайского собрания народных представителей (парламента Китая). В России для этих целей создана Общественная палата. Придать необходимый вес ее рекомендациям возможно путем закрепления конституционного этой палаты.

Об обязательной индексации пенсий. Убедительных аргументов в пользу закрепления этой обязанности государства в Конституции нет. Это архиважная, но все же деталь, которая уже предусмотрена в действующем законодательстве. Когда несколько лет назад такая индексация не проводилась и были нарушены соответствующие права граждан, их гарант-Президент, не потребовал от Правительства соблюдения соответствующих норм закона. Что же изменится, если эта обязанность появится в Конституции, но гарант в очередной раз не употребит власти к министру труда-нарушителю прав граждан-пенсионеров.

О сроках полномочий президента. Слово «подряд» надо оставить. У нас так мало достойных этой должности политиков. И пусть президент, показавший себя в деле достойно, будет иметь возможность выставить свою кандидатуру после положенного перерыва.

О части 4 статьи 15. Ее необходимо изменить, убрав 2-е предложение «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Не следует городить огород из пустых слов о приоритете Конституции над теми нормами международного характера, которые не входят в правовую систему России. Это же очевидно, что ратификация парламентом, то есть имплементация таких норм невозможна в национальный свод законов, если они не соответствуют Конституции страны и ее суверенитету.



О мерах по социальной поддержке малоимущих (регулярная индексация пенсий и МРОТ не менее прожиточного минимума). Фиксация их в Конституции – это консервация бедности, но не борьба с ней. Без радикальных перемен в финансово-экономической политике понизить уровень бедности до «естественных» значений не получится. Прежде всего это освобождение от налогов на НДФЛ малоимущих и введение налогов на сверхдоходы, что позволит вытянуть из ловушки бедности не менее десяти миллионов граждан, а также предотвратить кризис перепроизводства и стимулировать развитие экономики.



О регулярной индексации пенсий. Слово «регулярно» отсутствует в Юридической энциклопедии и словаре С. Ожегова, не имеет однозначного толкования и не используется в юридической терминологии, то есть, не является признанным юридическим термином. То же самое и с предлагаемым понятием «публичная власть». Плодить новые сущности не так безобидно. Это ведет к конфликтам между ветвями власти и ослаблением управляемости государством.



Есть означающий не конкретное деяние, а процесс термин «регулярный» –это «равномерно и вполне правильно происходящий», например, «регулярная доставка газет», «регулярные войска». Но когда речь идет о важнейшем инструменте и средстве социальной политики, использование термина «регулярно» невозможно без конкретизации - как регулярно? В полгода, в год, в два года, в три года и т. п. Записать ежегодно, тоже опрометчиво. А вдруг финансовое положение позволит совершить такую акцию дважды за год. Или, наоборот, не позволит сделать это и одного раза. Например, в Испании законом была предусмотрена 13-я пенсия. Но из-за кризиса 2008-2009 годов правительство не смогло ее выплатить. А если бы это было записано в Конституции. Что тогда, менять конституцию?

О понятии «публичная власть». Оно противоречит устоявшемуся понятию «государственная власть» с ее законодательной исполнительной и судебной ветвями. Не существует никакого практического или теоретического обоснования для введения в Конституцию нового понятия. Попытка с помощью внедрения такого понятия «примирить» противоречие между государственной властью и властью органов местного самоуправления не даст желаемого результата. Поскольку это противоречие рукотворное и может быть разрешено иной налоговой политикой –увеличением доходной части бюджетов органов местного самоуправления за счет введения повышенной ставки на сверхдоходы физических лиц (НСДФЗ).



Вывод: Большинство предложенных поправок - это набор из популистских заявлений и сырых юридических дефиниций. Выносить их, тем более в одном пакете, на Всенародное голосование это проявление неуважения к гражданам страны. К тому же такое обсуждение не будет соответствовать содержанию статьи 136 действующей Конституции, которая устанавливает в качестве условия вступления в действие изменений и дополнений, не затрагивающих 1, 2 и 9 ее глав, их одобрения органами законодательной власти не менее двух третей субъектов Российской Федерации.



P.S. От себя предложил бы одно дополнение в статью 89 и одно изменение в статью 119. Во-первых, дополнить статью 89 Конституции пунктом следующего содержания: «г) пресекает следственно-судебное преследование лиц до вынесения приговора, на основании рекомендации Совета по правам человека при президенте; Во-вторых, изменить статью 119 путем указания о поднятия возраста кандидатов в судьи до 45 лет и формировании корпуса федеральных судей на паритетных началах по 50 процентов из адвокатов и прокуроров, имеющих стаж работы не менее 15 лет.





