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Эксперт Оленченко о словах польского журналиста о «предательстве» со стороны США и ФРГ: «Они американский инструмент»

, 14:28 Источник: RT

Эксперт Оленченко о словах польского журналиста о «предательстве» со стороны США и ФРГ: «Они американский инструмент»
флаг Польши, фото: pixabay.com

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал слова польского журналиста Анджея Щенсняка, который назвал «предательством союзников» договорённость США и Германии по трубопроводу «Северный поток - 2» - «самого ненавистного газопровода на всём земном шаре».

«Наверное, польское отрезвление. Им мыслилось, что они союзники, а на самом деле они американский инструмент. Всё это всем было понятно, кроме них самих, у них были такие иллюзии, что они якобы какой-то союзник, кто-то с ними советуется, или кому-то интересно их мнение, на самом деле американцам они нужны были как инструмент, их использовали, когда необходимость отпала, этот инструмент «убрали в сарай» и всё», - пояснил он RT.

Оленченко отметил, что профессиональных политиков заявление Щенсняка не удивило. По его словам, в ситуации с «Северным потоком – 2» американцы повели себя так, как ведут со всеми. Эксперт уточнил, что США всегда «делают так, как им выгодно, делают тогда, когда им выгодно, делают то, что им выгодно». Поэтому всё закономерно, заключил он.

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