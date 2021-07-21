Глава РСМД Кортунов заявил, что договорённость по проекту «Северный поток - 2» является скорее победой Берлина, чем Вашингтона

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21 июля 2021, 10:36 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

Договоренность по “Северному потоку - 2”, если таковая будет достигнута, является скорее победой Берлина, нежели Вашингтона. Такое заявление сделал Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам.

Ранее сообщалось о достижении договоренностей между ФРГ и Соединенными Штатами касательно данного газового проекта. По информации газеты Wall Street Journal, объявить об этом указанные страны могут уже 21 июля.

По словам Кортунова, канцлер Германии Ангела Меркель не решилась на уступки, защитив свою позицию. Он отметил, что Вашингтону пришлось отказаться от своих первоначальных планов. При этом Кортунов полагает, что после того, как “Северный поток - 2” будет достроен, Запад может задействовать разного рода ограничения.

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