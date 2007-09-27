Кто на севере хозяин?
Рассмотрение закона о правах коренных народов откладывается
№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Ископаемая территория
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета Госдумы по делам национальностей Евгений Трофимов - один из авторов проекта. По его мнению, сложившаяся ситуация противоречит даже Конституции. «Основной закон предоставляет гарантии коренным народам. Они прописаны в соответствии с принципами и нормами международного права. Однако в отношении земли и природных ресурсов до сих пор эти права не реализованы».
Одним из «камней преткновения» стали компенсации за ведение предпринимательской деятельности, не связанной с традиционным природопользованием малочисленных народов. Если перевести на русский язык - речь идет о добыче нефти и газа на территории их проживания. Кроме того, авторы закона считают, что само понятие «территория» носит расплывчатый характер. До сих не определены границы, в рамках которых «территория» закреплена за коренным населением. Законопроектом предполагается ввести право собственности или право бессрочной аренды на землю.
Однако в Совете Федерации придерживаются несколько иной точки зрения. «В целом мы поддерживаем предложенные меры по защите исконной среды обитания коренных народов России, но есть ряд нюансов», - говорит председатель Комитета Совфеда по делам Севера и малочисленных народов Геннадий Олейник. «Один из таких «нюансов» - ущемленные права малых народов, проживающих вне таких территорий. Это может послужить тормозом для территориальных образований или приведет к минимизации их площади».
Наша справка:
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока проживают в 29 субъектах Российской Федерации. Насчитывается 40 этносов общей численностью около 30 000 человек.
С такой постановкой вопроса не согласился первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Павел Суляндзига: «Мы получаем много писем с жалобами от наших общин, у которых изымаются охотничьи и рыболовные угодья. Передел собственности по нефти и газу завершился, это уже не наша проблема. Но начинается передел других видов собственности - тех, которые являются предметом промысла коренных народов. А государство в этом вопросе никак себя не проявляет».
Платить готовы, но не более…
РОССИЯ поглощена всемирным сырьевым бумом. Именно поэтому часть депутатов, лоббирующих интересы нефтегазодобывающих компаний, обеспокоены возможным принятием данного закона. «Костью в горле» стало предложение о введении особого режима на территориях хозяйственной деятельности малых народов. Опасения добывающих компаний понятны - ведь придется не просто компенсировать убытки малым народам, а делиться прибылью. И это еще не все. Законопроект предусматривает ограничение прав субъектов Федерации на землю и передачу общинам полномочий местного самоуправления. Одним из пунктов закрепляется преимущественное право на пользование природными ресурсами.
На эти предложения члены Комитета по природным ресурсам и природопользованию отреагировали очень бурно: «Данные нормы противоречат политической ситуации. Они установят на этих территориях параллельную государственную власть. Общины наделят правами Правительства России!» На что разработчики ответили: «Из-за промышленного освоения месторождений Севера исчезают уникальные культурные традиции, родные языки. Среде обитания наносится необратимый урон».
Чтобы смягчить разногласия, замглавы Департамента межнациональных отношений Минрегиона Александр Сириченко сообщил: «В министерстве создана рабочая группа для выработки стратегии взаимоотношений представителей малочисленных народов и промышленных предприятий, работающих на территории их проживания. В работе принимают участие Газпром, ЛУКойл и прочие добывающие компании.
Профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации по этому вопросу предпочли пока отмолчаться, предложив дождаться решения правительства.
Но сначала надо дождаться его формирования.
Материал подготовлен при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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