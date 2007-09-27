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Кто на севере хозяин?

Рассмотрение закона о правах коренных народов откладывается

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Кто на севере хозяин?
  В Государственной Думе набирает обороты последняя для четвертого созыва сессия. Напоследок народные избранники намерены рассмотреть массу законопроектов, дающих депутатам еще одну возможность выслужиться перед избирателями. Одним из них стал и проект Закона «О защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни и традиционного природопользования коренных малочисленных народов РФ». Его разработчиком выступил Комитет по национальной политике. Но в Комитете по природным ресурсам, где он рассматривается, продвижение законопроекта застопорилось.

Ископаемая территория

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета Госдумы по делам национальностей Евгений Трофимов - один из авторов проекта. По его мнению, сложившаяся ситуация противоречит даже Конституции. «Основной закон предоставляет гарантии коренным народам. Они прописаны в соответствии с принципами и нормами международного права. Однако в отношении земли и природных ресурсов до сих пор эти права не реализованы».

 Одним из «камней преткновения» стали компенсации за ведение предпринимательской деятельности, не связанной с традиционным природопользованием малочисленных народов. Если перевести на русский язык - речь идет о добыче нефти и газа на территории их проживания. Кроме того, авторы закона считают, что само понятие «территория» носит расплывчатый характер. До сих не определены границы, в рамках которых «территория» закреплена за коренным населением. Законопроектом предполагается ввести право собственности или право бессрочной аренды на землю.

 Однако в Совете Федерации придерживаются несколько иной точки зрения. «В целом мы поддерживаем предложенные меры по защите исконной среды обитания коренных народов России, но есть ряд нюансов», - говорит председатель Комитета Совфеда по делам Севера и малочисленных народов Геннадий Олейник. «Один из таких «нюансов» - ущемленные права малых народов, проживающих вне таких территорий. Это может послужить тормозом для территориальных образований или приведет к минимизации их площади».

Наша справка:
 Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока проживают в 29 субъектах Российской Федерации. Насчитывается 40 этносов общей численностью около 30 000 человек.

 С такой постановкой вопроса не согласился первый вице-президент Ас­со­ци­ации коренных малочисленных народов Се­вера, Сибири и Дальнего Востока Павел Суляндзига: «Мы получаем много писем с жалобами от наших общин, у которых изымаются охотничьи и рыболовные угодья. Передел собственности по нефти и газу завершился, это уже не наша проблема. Но начинается передел других видов соб­ственности - тех, которые являются предметом промысла коренных народов. А государство в этом вопросе никак себя не проявляет».

Платить готовы, но не более…

 РОССИЯ поглощена всемирным сырьевым бумом. Именно поэтому часть депутатов, лоббирующих интересы нефтегазодобывающих компаний, обеспокоены возможным принятием данного закона. «Костью в горле» стало предложение о введении особого режима на территориях хозяйст­венной деятельности малых народов. Опасения добывающих компаний понятны  - ведь придется не просто компенсировать убытки малым народам, а делиться прибылью. И это еще не все. Законопроект предусматривает ограничение прав субъектов Федерации на землю и передачу общинам полномочий местного самоуправления. Одним из пунктов закрепляется преимущественное право на пользование природными ресурсами.

 На эти предложения члены Комитета по природным ресурсам и природопользованию отреагировали очень бурно: «Данные нормы противоречат политической ситуации. Они установят на этих территориях параллельную государст­венную власть. Общины наделят правами Правительст­ва России!» На что разработчики ответили: «Из-за промышленного освоения месторождений Севера исчезают уникальные культурные традиции, родные языки. Среде обитания наносится необратимый урон».

 Чтобы смягчить разногласия, замглавы Департамента межнациональных отношений Минрегиона Александр Сириченко сообщил: «В министерстве создана рабочая группа для выработки стратегии взаимоотношений представителей малочисленных народов и промышленных предприятий, работающих на территории их проживания. В работе принимают участие Газпром, ЛУКойл и прочие добывающие компании.

 Профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации по этому вопросу предпочли пока отмолчаться, предложив дождаться решения правительства.

 Но сначала надо дождаться его формирования.

Материал подготовлен при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

 

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