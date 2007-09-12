Кремль разочаровался в М. Барщевском

Как сообщают источники «Аргументов неделi», в последние недели во властных коридорах растет разочарование в политпроекте «Гражданская сила» (ГС), который поручено возглавлять М. Барщевскому. В отличие от «Справедливой России» С. Миронова ГС оказалась неудачным проектом.

КРЕМЛЬ уже год раскручивает ГС: частота появления г-на Барщевского на центральном ТВ порой превышала частоту появления г-д Грызлова, Миронова, Жириновского и Зюганова. Однако популярность М. Барщев­ского по-прежнему равна нулю: по данным последнего опроса ВЦИОМ, по симпатиям среди россиян ГС занимает последнее (!) место в ряду российских партий с рейтингом в 0,1%.

Посетив конференцию ГС 31 июля, замглавы администрации Кремля В. Сурков отметил, что «ГС – молодая партия, поэтому, если она наберет на будущих выборах хотя бы 3%, это для нее уже будет большой успех. Это позволит партии получать госфинансирование» (по закону, партии, набравшие более 3%, получают с 2006 г. по 5 руб. за голос избирателя, то есть не менее 10 млн. в год). Таким образом Кремль дал понять ГС: ваша задача – оттянуть голоса СПС и помешать его попаданию в Думу, а не побеждать самим.

Но сейчас и получение 3% все больше выглядит как несбыточные мечты. В результате в начале сентября «сверху» решили, что ГС не стоит оказывать преж­ней поддержки, хотя доступ на ТВ для М. Барщевского остается открыт. Видимо, именно это заставило М. Барщевского сделать 5 сентября ряд интересных заявлений: «Несмотря на все разговоры, что мы «кремлевский проект», а это подразумевает, что у нас закрома должны ломиться от рублей, долларов и евро, это не так. У нас на партийном счету осталось всего 300 тысяч рублей. Из-за финансовых затруднений ГС получит меньше времени в телеэфире на агитацию, чем ЕР или СПС. Мне все равно, пройдем мы в Думу или нет. Считаю, что это проблема избирателей».

Теперь в Кремле рассматривают варианты раскрутки на праволиберальном поле ДПР А. Богданова и партии «зеленых» А. Панфилова (последний, до того как Барщевского «слили», собирался избираться в Думу по спискам ГС) или даже договориться с СПС.