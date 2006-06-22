Не «жирно» ли по Бен Ладену – баллистической ракетой?

ИДЕЯ отставных политиков сразу захватила вашингтонскую публику. Вопрос о выделении денег на неядерные боеголовки для стратегических ракет тут же начал обсуждаться в Конгрессе США. Но помогут ли разделяющиеся боеголовки в борьбе с террористами?

Конечно же нет. Любой здравомыслящий военный специалист знает, что борьба с международным терроризмом требует более тонкого и разнообразного оружия. Для чего тогда Пентагону нужны неядерные боевые части индивидуального наведения для межконтинентальных баллистических ракет?

Мы обратились за консультацией к специалистам из оборонно-промышленного комплекса России. Они утверждают, что эти боеголовки необходимы, в первую очередь, для маскировки ядерных боевых блоков. Ни один локатор системы предупреждения о ракетном нападении не в состоянии провести селекцию летящих головных частей – с ядерной они «начинкой» или с обычным взрывчатым веществом? Хотя определение «обычное взрывчатое вещество» – для таких боеголовок тоже натяжка. «Обычными» дорогостоящие ракеты не оснащают. А неопределенность в селекции целей создает нервозность и тормозит командование в принятии решения на ответно-встречный удар. А выигрыш времени может стать решающим для успеха атакующей стороны.

Второе «неудобство» неядерных блоков в том, что они не подпадают под процесс контроля над стратегическим наступательным вооружением. США могут объявить, что на каком-то количестве их атомных подводных лодок стоят ракеты с «обычными» боеголовками, а проверить – так это или не так – невозможно. У России не будет уверенности, что к 31 декабря 2012 г., когда у договаривающихся сторон должно быть по 1700-2200 развернутых ядерных боевых блоков, США не прячут на ракетах десятки или сотни других под маркой «неядерных».

Но самое главное, по утверждению специалистов, стратегические системы на основе неядерных средств поражения предназначены для решения очень важных боевых задач. В том числе для ударов по предприятиям, производящим ядерное оружие, по атомным электростанциям, по хранилищам радиоактивных отходов, как жидких, так и твердых, по другим предприятиям атомной промышленности. Взрыв обычной боевой части, но большой мощности на таких объектах будет сродни атомному взрыву. Со всеми вытекающими отсюда последствиями – электромагнитным импульсом, выводящим из строя все электропроводящие приборы и аппаратуру, системы связи и управления. А также радиоактивным заражением местности, проникающей радиацией и невозможностью использовать эти площадки в течение ста и больше лет.



Именно за такое дестабилизирующее оружие и ратуют бывшие министры обороны США Гарольд Браун и Джеймс Шлезингер. Именно поэтому их идея получает столь мощную поддержку в Конгрессе США. Вашингтон, который уже имеет армию, оторвавшуюся в своем развитии от армий остального мира на несколько десятилетий вперед, стремится получить дополнительные военные преимущества. А заодно и раскрутить новый виток гонки вооружений. Подорвать неокрепшую экономику стран-конкурентов Соединенных Штатов на мировой арене.

В этой обстановке надежда только на здравый смысл российского политического и военного руководства. Важно не поддаться искушению. Продолжать опираться на собственный ракетно-ядерный щит, не очень большой, но крайне эффективный, который был, есть и будет оставаться надежной гарантией от любого военно-политического шантажа и давления.

Ну а если кому-то не терпится истратить лишние деньги на новые виды оружия, – пускай. Президент России в Послании Федеральному собранию уже предупредил: «Пуск такой ракеты может спровоцировать неадекватную реакцию со стороны ядерных держав, включая полномасштабный ответный удар с использованием стратегических ядерных сил». Добавить тут нечего.