Шестой генпрокурор

23 ИЮНЯ Совет Федерации утвердит в должности Генера­льного прокурора РФ Юрия Чайку. Он, правда, уже исполнял эти обязанности после ухода Ю. Скуратова и до назначения В. Устинова. Но тогда президенту, как говорят, показалось, что г-н Чайка немного «мягче» и либеральнее, чем требовалось в те нелегкие времена. Олигархи совсем распоясались, регионы почти забыли о главенстве федеральных законов. В. Устинов подавил этот «воспалительный процесс» и тем выполнил свою историческую миссию. Накануне саммита Большой восьмерки жизнь вост­ребовала на эту должность как раз либерального Ю. Чайку.



Его назначение – скорее всего, сигнал Западу о том, что «карающий меч прокуратуры» становится классическим органом по надзору за соблюдением законности. Это должно снизить накал критики в адрес России со стороны международных организаций.

Кстати, когда принималась действующая Конституция РФ (1993 г.), рассматривалась модель функционирования прокуратуры как подразделения Минюста. Это так называемая американская модель. Она предполагает лишь две функ­ции прокуратуры – общий надзор за соблюдением законности и осуществление гособвинения в судебных процессах. Но в итоге была принята советская модель. Прокуратура расследовала преступления, предъявляла обвинения и сама себя контролировала. Так вот, назначение г-на Чайки породило разговоры о возможном возврате к западной модели. Он сам этого, правда, не подтвердил, но все может измениться, если будет решение политического руководства.

В пятом номере нашего еженедельника мы правильно назвали Ю. Чайку единст­венным кандидатом на должность генпрокурора. Попробуем сделать следующие прогнозы. Если после 23 июня освободившийся Минюст возглавит Д. Козак, то шансы того, что прокуратура станет подразделением Минюста, можно оценить как 50 на 50. Разумеется, если это произойдет, то не за день и даже не за месяц. За год-полтора. Если в Минюст придет В. Устинов, то эта «рокировка» будет свидетельством лишь ослабления силового блока, что не будет означать начала каких-либо реформ.

Но относительно судьбы В. Устинова можно предположить и другое. Известно, что секретарь Совбеза Игорь Иванов (ему 62 года) будто бы не против уйти с госслужбы. Г-н Устинов стал бы ему прекрасной заменой. И все встанет на свои места.