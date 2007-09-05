Перемены вновь откладываются

Все журналистское сообщество ждало в минувшую пятницу и субботу больших кадровых перемен во вла­стных структурах.

О ТОМ, чтобы ежедневные газеты оставили место для важного сообщения, главных редакторов центральных российских газет будто бы попросили в Кремле. Но «событий» так и не произошло, а разговоров о грядущих переменах стало еще больше.

В частности, о том, что в сентябре все же состоится реорганизация Администрации Президента России. О том, что она будет сокращена на несколько сот человек за счет аппаратов полпредов президента России. А функции самих полпредов заметно ограничены.

Много говорят и смене руководителя правительства. О том, что г-на Фрадкова вот-вот заменит первый вице-премь­ер С. Иванов. Сократится и аппарат правительства. Многим чиновникам предложено искать место.

Объявление об изменении состава правительства, скорее всего, отложено до возвращения В. Путина из Австралии.