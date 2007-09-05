Китайцы подложили нам свинью

Совсем скоро президент В. Путин уезжает в Австралию на встречу лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Эта поездка, похоже, будет проходить не в самых благоприятных внешнеэкономических условиях.

КАК говорится, большую свинью на днях нам подложили китайцы. Несколько дней назад они согласовали с властями Туркмении строительство газопровода «Туркмения – Китай». Таким образом, многолетняя российская монополия на добычу и доставку потребителям турк­менского газа разрушена. Под угрозой и поставки этого дешевого газа в Россию. А он, как известно, составляет до 30% нашего внутреннего потребления. Свой-то идет на Запад.

Это событие, которое хотелось бы рассматривать как чисто экономическое, на самом деле путает Кремлю все внешнеполитические карты. Становится понятным, что региональная организация ШОС, которую Москва хотела представить как альтернативу ЕС и НАТО, – вовсе не единая структура. Но главное – не Москва там играет первую скрипку, а Китай. Пекину в одночасье удалось разрушить газовую структуру, которую мы выстраивали в Азии десятилетиями. А то, что это произошло накануне встречи лидеров АТЭС, говорит, что Китай уже видит в нас младших партнеров.

И еще – о том, что Западу лучше решать свои проб­лемы в Средней Азии не через Кремль, а через Пекин.

По мнению некоторых аналитиков, такое поведение Китая связано не только с осознанием этой страной своей растущей мощи. По их мнению, все могло бы остаться на прежнем уровне, если бы В. Путин прислушался к советам Н. Назарбаева о желательности третьего президентского срока. Это очень сущест­венно объединило бы Москву со всеми правящими режимами в странах Средней Азии, включая Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, плюс Китай. При этом путь в Европу для России был бы отрезан.

Пока к такого рода советам Москва не прислушалась. Из-за этого позиция азиатов и ужесточилась. Но возможность отыграть назад свои отношения с Китаем у Кремля пока остается. Для этого накануне встречи лидеров стран АТЭС В. Путин мог бы назначить нового премьер-министра. Он должен быть жестким в отношении Запада и хорошо принят в Китае. Понятно, что если В. Путин вдруг назначит премьером С. Иванова – значит, Москва делает ставку на Китай. Если Д. Медведева – то разочарование Западом еще не достигло пика. Но остаются и другие варианты. Они не предполагают каких-либо резких движений. Такой, кстати, и была внешняя политика Кремля последние семь лет.