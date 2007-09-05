//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Китайцы подложили нам свинью

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

 Совсем скоро президент В. Путин уезжает в Австралию на встречу лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Эта поездка, похоже, будет проходить не в самых благоприятных внешнеэкономических условиях.

 КАК говорится, большую свинью на днях нам подложили китайцы. Несколько дней назад они согласовали с властями Туркмении строительство газопровода «Туркмения – Китай». Таким образом, многолетняя российская монополия на добычу и доставку потребителям турк­менского газа разрушена. Под угрозой и поставки этого дешевого газа в Россию. А он, как известно, составляет до 30% нашего внутреннего потребления. Свой-то идет на Запад.

 Это событие, которое хотелось бы рассматривать как чисто экономическое, на самом деле путает Кремлю все внешнеполитические карты. Становится понятным, что региональная организация ШОС, которую Москва хотела представить как альтернативу ЕС и НАТО, – вовсе не единая структура. Но главное – не Москва там играет первую скрипку, а Китай. Пекину в одночасье удалось разрушить газовую структуру, которую мы выстраивали в Азии десятилетиями. А то, что это произошло накануне встречи лидеров АТЭС, говорит, что Китай уже видит в нас младших партнеров.

 И еще – о том, что Западу лучше решать свои проб­лемы в Средней Азии не через Кремль, а через Пекин.

 По мнению некоторых аналитиков, такое поведение Китая связано не только с осознанием этой страной своей растущей мощи. По их мнению, все могло бы остаться на прежнем уровне, если бы В. Путин прислушался к советам Н. Назарбаева о желательности третьего президентского срока. Это очень сущест­венно объединило бы Москву со всеми правящими режимами в странах Средней Азии, включая Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, плюс Китай. При этом путь в Европу для России был бы отрезан.

 Пока к такого рода советам Москва не прислушалась. Из-за этого позиция азиатов и ужесточилась. Но возможность отыграть назад свои отношения с Китаем у Кремля пока остается. Для этого накануне встречи лидеров стран АТЭС В. Путин мог бы назначить нового премьер-министра. Он должен быть жестким в отношении Запада и хорошо принят в Китае. Понятно, что если В. Путин вдруг назначит премьером С. Иванова – значит, Москва делает ставку на Китай. Если Д. Медведева – то разочарование Западом еще не достигло пика. Но остаются и другие варианты. Они не предполагают каких-либо резких движений. Такой, кстати, и была внешняя политика Кремля последние семь лет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев в ходе заседания контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

У государства денег снова предостаточно

У государства денег снова предостаточно

Прошел год после принятия одного из самых (если не самого) болезненного для людей решения властей последнего времени – повышение пенсионного возраста. Итоги, конечно, подводить рано, лет через десять будет в самый раз. Однако о некоторых важных вещах стоит сказать уже сегодня.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//В мире

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Известный певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление МИД Болгарии о том, что не стоит приравнивать борьбу СССР с фашисткой Германией к освобождению Европы. По его мнению, Болгария просто пытается разжечь "огонь против России".

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые влияют на развитие рака. По его словам, врачи давно доказали существенное влияние образа жизни на возникновение заболевания.

//Происшествия

Мужчину обстреляли в очереди к банкомату на юге Москвы

Мужчину обстреляли в очереди к банкомату на юге Москвы

В среду, 4 сентября, в Москве на Булатниковской улице неизвестный начал стрелять в мужчину, который стоял в очереди к банкомату. Полиция разыскивает злоумышленника.

//Новости партнеров

//Наука

На МКС закончилось место для хранения грузов

На МКС закончилось место для хранения грузов

Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному ЦУП, что при размещении доставленных грузов на борту МКС специалисты с Земли не учитывают объем мест для их хранения.

//Происшествия

Мужчина насмерть сбил двух подростков под Владимиром

Мужчина насмерть сбил двух подростков под Владимиром

В среду, 4 сентября, во Владимирской области в поселке Мелехово на улице Первомайской автомобиль наехал на двух несовершеннолетних детей. Отмечается, что инцидент произошёл вечером.

//Новости СМИ2

//Метеоновости

Синоптики предупредили москвичей о затяжном дожде

Синоптики предупредили москвичей о затяжном дожде

В российской столице в среду вечером начался дождь, который продлится до вечера 5 сентября. Об этом сегодня сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

//В мире

Чемпион ММА назвал Макрона "цыпленком" и обещал свернуть шею

Чемпион ММА назвал Макрона "цыпленком" и обещал свернуть шею

Бразильский чемпион по смешанным единоборствам (ММА) Ренцо Грасие, который является послом страны по вопросам международного туризма, пообещал расправиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Культура

"Нина,ты краситься будешь? Все-таки День Рождения", - поздравил Иван Ургант бабушку

"Нина,ты краситься будешь? Все-таки День Рождения", - поздравил Иван Ургант бабушку

В среду, 4 сентября, актриса театра и кино Нина Ургант отмечет свой 90-летний юбилей. Народную артисту РСФСР поздравили с праздником президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и родной внук Иван Ургант.

//Общество

Среди туристов, приезжающих в Крым, много иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья

Среди туристов, приезжающих в Крым, много иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья

За прошедший летний сезон полуостров посетило множество туристов из Европы. Также отмечался рост пассажиропотока в регион из Украины. С начала года в Крыму побывало свыше 5,8 миллионов туристов, рассказал министр курортов РК Вадим ВОЛЧЕНКО.

//В мире

Глава администрации пародировал Порошенко во время выступления, а сам Зеленский заскучал

Глава администрации пародировал Порошенко во время выступления, а сам Зеленский заскучал

В Сети появилось видео, на котором глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародирует Петра Порошенко во время его выступления в Верховной Раде, а Владимир Зеленский всем видом показывает, что политику пора заканчивать.

//Шоу-бизнес

Видео: поклонники не узнали Микки Рурка после очередной пластики

Видео: поклонники не узнали Микки Рурка после очередной пластики

Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк удивил телеведущих шоу Good Morning Britain и зрителей обновленной внешностью. В этом шоу Рурк появился накануне в качестве гостя, сообщает The Sun.

//Новости партнеров

//Экономика

Польша не собирается заключать новый контракт с "Газпромом"

Польша не собирается заключать новый контракт с "Газпромом"

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с "Газпромом" после истечения действующего в 2022 году. Об этом на экономическом форуме заявил глава компании Петр Вожняк.

//Криминал

В Италии российские туристы задержали вора

В Италии российские туристы задержали вора

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи. Об этом сообщили в полицейском управлении итальянского города.

//Происшествия

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области из песочницы на детской площадке пропала 2-летняя девочка. Отмечается, что мать на несколько минут покинула малолетнего ребёнка.

//В мире

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В штате Мичиган планируют запретить использование ароматизированных электронных сигарет. С такой инициативой выступила губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, пишет The Washington Post.

//Происшествия

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В среду, 4 сентября, на пешеходном переходе на Симферопольском бульваре в Москве автомобиль наехал на женщину с маленьким ребёнком. Известно, что сбитому мальчику 5 лет.

//Армия

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по внешнему виду российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, для учений на полигоне в штате Юта.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

Солистка группы "Непара" похудела на 20 кг и снова начала выступать
3

Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии
4

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
5

Заблудившегося в тайге в Приморье подростка нашли живым через 2 недели

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры