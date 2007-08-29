ЦЕНА НА ХЛЕБ ПОД ПАРТИЙНЫМ КОНТРОЛЕМ

РОСТ цен на хлеб в выборный год заставил сотрудников Админист­рации президента, как говорится, взять «вопрос на контроль». По распоряжению заместителя главы Администрации В. Суркова цены на хлеб и основные продукты питания отслеживаются Управлением по внутренней политике (УВП) по всем россий­ским регионам. О важности этой работы говорит тот факт, что г-н Сурков лично докладывал о ее ходе на заседании правительст­ва в присутствии президента.

И все же главной заботой УВП остается проведение выборов в Госдуму и убедительная победа на них партии «Единая Россия». Поэтому руководство Управления регулярно встречается с губернаторами и мэрами большинст­ва регионов и городов страны. На встречах обсуждаются списки «ЕР» и ставится планка, ниже которой даже относительная победа будет считаться провалом.

А тем, кто еще не понял серь­езности намерений Кремля, хорошим напоминанием служат увольнения некоторых мэров и губернаторов. Последний в списке – самарский губернатор Титов. Это в его вотчине – Самаре – на выборах мэра единоросс проиграл, а выиграл В. Тархов. Он и сегодня возглавляет самарскую «Справедливую Россию».

Партия Б. Грызлова тем временем выполняет пожелание президента. В ее списках появится до 30 представителей трудовой интеллигенции, рабочих и крестьян.

Что касается отношения «ЕР» к «Справедливой России», то каких-либо публичных скандалов команда Б. Грызлова предпринимать не будет. Разумеется, если «мироновцы» сосредоточатся на атаках на КПРФ. Но очень жест­ко будут пресекаться все попытки переманить в «СР» кого-либо из членов «ЕР», как и действия в обратном направлении.

Р.S. «Справедливая Рос­сия» продолжает укреплять свои ряды: как и прогнозировала «АН» месяц назад, 29 августа в партию С. Миронова вступил второй человек в ЛДПР – депутат Госдумы А. Митрофанов.