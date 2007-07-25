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КГБ и ФСБ не дают спокойно работать

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 ПРЕЗИДЕНТ Белоруссии А. Лукашенко неожиданно и стремительно поменял руководство республиканского КГБ. Выступая перед чекистами 19 июля, он заявил: «...что касается отдельных ваших коммерческих устремлений, то знайте, руки поотрубаю до плечей». Он потребовал вычистить КГБ до конца 2007 г. от тех, кто должен быть на пенсии. И добавил: «В КГБ не место тем, кто «крышует».

 В России это событие особо не комментировалось. Уж больно нехорошие ассоциации могли возникнуть на пустом месте. Да и г-н Лукашенко, скорее всего, лишь нашел хороший предлог продемонстрировать Западу свое стремление «очистить ряды».

 Между тем, ряд российских экспертов видят в чистке руководства белорусской спецслужбы иной мотив. Недавно было объявлено о раскрытии «польского шпионского гнезда» в Белоруссии. Сделали это совместно ФСБ России и КГБ Республики Беларусь. Кадровая чистка «своих» могла стать упреждающим шагом от их излишнего сближения. Такая «операция» проводилась и в отношении предыдущего руководства КГБ.

 Все это может действительно быть сигналом Западу на стремление Минска дистанцироваться от Москвы. Самый последний шаг в этом направлении - заявление Минска о невыходе Белоруссии из Договора по ограничению обычных вооружений (ДОВСЕ). То есть прямо противоположно заявлениям Москвы.

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