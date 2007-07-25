Что нам Косово?

Похоже, проблема определения Совбезом ООН статуса сербской мятежной провинции Косово становится все более запутанной. Россия и Китай торпедируют предоставление ей независимости. Близкой позиции придерживается Франция. Но США и Англия гнут свою линию. Косовары угрожают объявить независимость в ноябре без одобрения ООН.

ПО НАШИМ сведениям, в ФСБ и СВР РФ приглашались ряд сотрудников МИДа и независимые эксперты по Косово. Была попытка еще раз ответить на вопрос - станет ли Косово центром исламского фундаментализма в случае обретения независимости? Ответы звучали разные. Часть из них - о том, что не будет там такого «центра». Скорее всего - перевалочный пункт по переброске в Европу наркоты из Афганистана.

На самом деле «проблема Косово» во многом инициируется самой Сербией. (Хотя и в «московских пасьянсах» на Кавказе косовары играют заметную роль.) Известно, что в Сербии наблюдается жесткое противостояние между президентом Тадичем и премьером Коштуницей. Первый - за независимость Косово в обмен на вступление в ЕС. Второй - против, поскольку желает сместить Тадича как политического конкурента. Повод для смещения - его поддержка сепаратизма косовских албанцев.

Москва, естественно, поддерживает Коштуницу. Поскольку его противодействие отделению Косово привлекает внимание всего мирового сообщества к проблеме «мятежных территорий». Не исключено, что нам было бы политически выгодно и возникновение вооруженного конфликта и даже новой войны между Сербией и Косово. Все усилия стран НАТО оказались бы напрасной тратой времени. А решение проблемы Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха с точки зрения признания их независимости получило бы новый импульс.

В этой игре возможны самые разные неожиданные комбинации. И Россия выглядит в ней далеко не безобидно.