В чем сила С. Миронова?

Глядя на явное усиление за последние год-полтора позиций С. Миронова, аналитики продолжают гадать, в чем же заключается сила Сергея Михайловича, кто его «двигает» на занятие все больших властных и политических высот, кто в Кремле «курирует» его партию?

ОДНИ приписывали авторство раскрутки С. Миронова замглавы Администрации президента В. Суркову – мол, именно он сказал о том, что мироновская «Справедливая Россия» (СР) может стать «второй ногой» российской политической системы. Однако жизнь показала, что Владислав Юрьевич считает С. Миронова и СР скорее неудобным конкурентом для «Единой России», чем союзником и тем более другом.

Когда это стало очевидно почти всем аналитикам, модным стало олицетворять С. Миронова с «кремлевскими силовиками» и замглавы Администрации президента И. Сечиным. Мол, они с г-ном Мироновым вроде бы знакомы еще по Петербургу. Однако эти оценки также наталкиваются на ряд проблем. Во-первых, И. Сечин по Петербургу знаком и с Б. Грызловым (который учился в одном классе школы и на одном курсе ин­ститута с руководителями ФСБ Н. Патрушевым и С. Смир­но­вым – а они несомненные

друзья г-на Сечина). Во-вто­рых, в руководстве СР до сих пор не обнаружено ни одного «человека Сечина» – ни из силовых структур, ни из «Роснефти», ни откуда-либо еще.

«Высасывались из пальца» и другие версии. Мол, С. Ми­ронов создает свою партию для С. Иванова. Эта версия была популярна летом 2006 г., когда многим казалось, что главным преемником является Д. Мед­ведев, а значит, С. Иванову надо искать «запасной аэродром» в виде СР. В сентябре 2006 г. С. Иванов эту версию публично опроверг. Сейчас же, когда «главным преемником» стал С. Иванов, некоторые эксперты пытаются «сосватать» г-ну Миронову уже Д. Медведева…

По нашей информации, реальное положение дел выглядит намного проще, чем фантазии «экспертов». Прочность позиций С. Миронова связана с тем, что он поддерживает близкие контакты только с В. Путиным, и ни с кем более. Причем самого Президента РФ очень устраивает такой вариант: ведь того, кто не контактирует с большинством представителей твоего окружения, никогда нельзя заподозрить в интригах. Поэтому С. Миронов выполняет роль едва ли не самого доверенного человека В. Путина: президент поручает ему выдвигать те или иные президентские инициативы, а иногда и «прощупывать» ситуацию в зарубежных странах перед собственными визитами.