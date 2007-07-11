Ограничивать и не пущать

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума России закрыла парламентский сезон – 2007.

В последний пленарный день (официально сессия завершится на этой неделе с окончанием работы депутатов в регионах) законодатели приняли по­правки в нескольких самых обсуждаемых проектах. В их числе – автодорожная часть Кодекса об административных правонарушениях (КОаП) и закон об экстремизме. Оба изменились в сторону усиления ответственности за соответствующие правонарушения.

Самая радикальная поправка в 12-ю главу КОаП заключается в введении административного ареста на 15 суток. Эта мера, в частности, применима к водителям без прав или к тем из них, кто отказался пройти медосвидетельствование. Минимальный штраф недобросовестного водителя – 100 рублей. Максимальный – 5 тыс. рублей. Оппозиция восприняла закон критично.

– Главной работой ГИБДД все-таки остается не организация движения, а пресловутый принцип – ограничивать или не пущать, – разочарованно констатировал депутат Виктор Кузнецов (КПРФ). А праведный принцип презумп­ции невиновности, по словам его коллеги Виктора Похмелкина («Справедливая Россия»), тот вообще стал жертвой нового закона. Г-н Похмелкин пояснил, что этот юридический «прокол» проявится вместе с системой фото- и видео­наблюдения, вводимой одним из положений нормы. Оборудование в автоматическом режиме будет фиксировать нарушения ПДД, а «автовладельцам потом придется доказывать, что не они сидели в тот момент за рулем»...

По мнению В. Похмелкина, любое ужесточение наказания работает только при условии равенства граждан перед законом. Депутатский же корпус не сделал ничего для обеспечения такого «подлинного равенства».

– Мы поставили телегу впереди лошади. Вместо того чтобы реформировать неэффективную систему управления безопасностью дорожного движения, мы начали с усиления ответственности…

И все же большинство законодателей уверовало в перспективу автопорядка, отдав в поддержку инициативы 304 голоса.

Другой законопроект – об ужесточении наказания за экстремизм – думская оппозиция столь же решительно отвергла. По мнению левоцентристов, экстремистов всех мастей действительно нужно сурово карать. Особенно за организацию погромов и призывы разобраться с иноверцами и инородцами. К тому же, если в преступления вовлечены подростки. Однако публичная клевета в адрес высоких чиновников – аспект чисто политический, а не экстремистский, как сказано в законе. «Выходит, социальные протесты граждан тоже будут запрещены», – возмущался коммунист Виктор Илюхин.

– Любого несогласного с нынешней властью могут обвинить в том, что он по экстремистским мотивам критикует эту власть. Речь идет о том, чтобы заткнуть рот…

Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» не сомневаются, что теперь все неугодные властям политические силы «благодаря» драконовскому законопроекту окажутся «под колпаком».