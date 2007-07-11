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Кого поддержит А. Тулеев?

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 КЕМЕРОВСКИЙ губернатор А. Тулеев, как и в 2003 г., возглавит региональный список «Единой России» (ЕР). В то же время он выступил против переизбрания в Госдуму двух кемеровских одномандатников. В 1999–2003 гг. он их активно поддерживал – координатора ЕР по Сибири кемеровского депутата С. Неверова и члена КПРФ Н. Останину.

 Поводом для отказа им в доверии стал конфликт, возникший при выяснении виновников недавних аварий на шахтах, в которых Ростехнадзор во главе с К. Пуликовским обвинил власти Кузбасса. В ответ по кемеровскому ТВ пошли сюжеты с резкой критикой в адрес г-на Пуликовского, в ведомстве которого будто бы «процветает коррупция». И вот в этой «войне не на жизнь, а на смерть» некогда верные тулеевцы Неверов и Останина «объединились вместе с Ростехнадзором» – именно так выглядит ситуация по словам самого г-на Тулеева.

 Однако центральный исполком «Единой России» настаивает, что С. Неверов должен занять в кемеровском списке ЕР одно из проходных мест: если не 3-е,
то хотя бы 4-е. В результате губернатор будто бы уже начал переговоры со «Справедливой Россией». Говорят, на последней встрече с С. Мироновым он пообещал, что «Справедливая Россия» получит в Кузбассе 30–40%. Тем более, что кемеровское отделение СР еще в марте возглавила советник Тулеева, бывший вице-губернатор по социальным вопросам
Н. Неворотова.

 При этом сам А. Тулеев все равно будет возглавлять список единороссов.

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