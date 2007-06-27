У «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» УКРАЛИ ГОЛОСА

«Аргументы неделi» уже писали о том, что в начале декабря в Петербурге, Московской, Самарской и Тюменской областях местные единороссы решили подкорректировать в свою пользу волеизъявление избирателей. Они внесли «судьбоносные» поправки в региональные законы.

МАНДАТЫ среди победивших партий теперь распределяются не пропорционально количеству голосов избирателей, а по новому методу делителей П. Империали – монархиста и клерикала, жившего в Бельгии в 1874–1940 годах. По нему, занявшая первое место партия получает за это один-два, а иногда и три мандата «в подарок». А малые партии могут остаться вообще без мандатов, даже если преодолеют 7%. На заседании Центризбиркома РФ 27 ноября 2006 г. было принято официальное заключение: «метод делителей Империали может не гарантировать выполнения требований федерального закона», а регионам рекомендовано «выбрать другую методику». Но ее все равно применили при подведении итогов выборов 11 марта. Естественно, тут же появились пострадавшие. Самым последовательным критиком метода стала «Справедливая Россия».

Европейский опыт?



ЕДИНОРОССЫ оправдывали «нововведения» необходимостью заимствования международного опыта, а сам метод называли «итальянским». На самом же деле «сейчас из 71 страны мира, где проходят выборы по партспискам, метод делителей Империали не применяется нигде. В 42 странах, в том числе в РФ, действует пропорци­ональная система Т. Хэйра, еще в 23 странах – подобная ей система В. д’Ондта. А в 6 странах действует система Сент-Легюэ, дающая преимуще­ство мелким партиям. Метод же делителей Империали – настолько редкий, что большинство энциклопедий по выборам его даже не упоминают. Редкость его применения связана с явной средневековой несправедливостью даваемых им результатов. На общенациональном уровне он не применялся никогда и нигде, в том числе никогда не применялся ни в Бельгии (откуда родом Империали), ни в Италии (где использовали другой, более справедливый метод Империали, основанный на квотах и остатках)», – рассказал «Аргументам неделi» доктор политических наук Григорий Голосов.

Кстати, этот «средневековый метод» уже принес свои плоды. По итогам выборов 11 марта «Единая Россия» (ЕР) получила благодаря ему 5 дополнительных мандатов. В Самарской области, набрав 33,5%, партия власти имела бы

9 мандатов из 25, а по Империали получила 11. При этом СПС и «Зеленые», набрав по 8% каждая, получили не по 2, а лишь по 1 мандату. В Тюменской области ЕР при пропорциональном распределении получила бы 12 мандатов из 17, а по Империали получила 13. «Справедливая Россия» же вместо 2 депутатских мест осталась лишь с 1. В Петербурге избиратели дали ЕР 22 места в парламенте, а она взяла «по Империали» 23, при этом ЛДПР вместо 6 мандатов осталась лишь с 5.

В Подмосковье число мандатов у ЕР выросло с 32 до 33, а у СР – упало с 6 до 5.



Иск в Верховный суд



КАК видим, уже пострадали от «ново­введений» СР, СПС, ЛДПР и «Зеленые», но первой возвысила свой голос против «средневекового метода» именно «Справедливая Россия». Сразу же после подведения итогов мартовских выборов кандидат СР и депутат Мособлдумы прошлого созыва Александр Гарнаев подал иск к губернатору Б. Громову, Мособлизбиркому и Мособлдуме.

– В отличие от Петербурга и Самары в Подмосковье даже принятие поправок о введении метода Империали прошло с вопиющими нарушениями. Ведь от момента внесения закона до момента его вступления в силу прошло меньше 24 часов! Еще утром 29 ноября депутаты Мособлдумы, в том числе и я, были не в курсе, что законопроект об Империали вообще существует. Но в середине дня депутат Ю. Тебин от имени Комитета по законодательству вносит этот Закон, говоря с трибуны, что закон ничего принципиально не меняет. Депутаты, в том числе я, поверив г-ну Тебину, голосуют за закон. В тот же день закон подписывает губернатор Б. Громов, и утром 30 ноября он уже опубликован и вступает в силу, а 1 декабря по нему стартует избирательная кампания! Вот как оперативно умеют дей­ствовать наши власти, когда им это надо! Но потом результаты выборов показывают, что закон многое меняет, и довольно серьезно. К тому же по Закону «Об общих принципах организации госвласти субъектов РФ» никакие законы, затрагивающие права и свободы граждан, не могут вступить в силу ранее, чем через 10 дней после их официального опубликования. То есть выборы в Мособлдуму в любом случае должны были проходить по прежним нормам», – заявил «Аргументам неделi» А. Гарнаев.

Однако выступать с исками против власти – зачастую дело неблагодарное: сначала г-н Гарнаев получил отказ в Мособлсуде (28 апреля), затем и в Верховном суде (20 июня). Но он собирается идти до конца и подать жалобу в президиум Верховного суда. А если понадобится – и в Европейский суд по правам человека. Как знать – быть может, его решение докажет единороссам, что их инициатива не заимствована из европейского опыта?