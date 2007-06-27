КАКИЕ ПАРТИИ ПОПУЛЯРНЫ В РЕГИОНАХ?

7 июня было проведено масштабное социологическое исследование «Наши выборы», в рамках которого в 38 городах опрошено 35 673 россиянина. Проводило исследование молодежное движение «Наши», опросы которого доказали свою состоятельность перед мартовскими выборами 2007 года.

ЭТИ опросы дают возможность получить картину политических предпочтений не только в масштабах страны, но и в каждом отдельном регионе. Кроме того, в анкетах «Наших» нет вариантов «еще не решил» или «не пойду на выборы». Поэтому они более сопоставимы с результатами выборов, чем опросы большинства социологических компаний.

Впрочем, опросы «Наших» имеют и один недостаток: их проводят исключительно молодые люди, отвечать на вопросы которых на улицах также чаще подходит молодежь. То есть в них естественным образом завышается процент партий с молодым электоратом (ЛДПР и отчасти ЕР) и занижается – партий с пожилым (КПРФ и отчасти СР). Для их сопоставления с результатами выборов необходимо использовать коэффициенты реальности: для ЛДПР этот коэффициент равен 0,6, для ЕР – 0,8, для СР – 1,1–1,6, КПРФ – 1,5–1,9.

Так вот – с учетом указанных выше коэффициентов реальности, будь выборы сейчас, ЕР получила бы 42%, КПРФ – 18–23%, СР – 7–11%, ЛДПР – более 8%.

Партия власти исправила ситуацию в слабых регионах

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЕР в целом стабильна и в 25 из 38 городов колеблется очень незначительно (плюс-минус 5%). Лишь в 3 городах популярность ЕР заметно ниже. Самой низкой она является в Новосибирске – почти в 1,5 раза ниже среднего и явно не превышает показатели 2003–2005 гг., когда ЕР набирала 29–33%. В 2003 году Новосибирск был седьмым из числа регионов с самой низкой популярностью ЕР. Сейчас же он делит первое место с Горным Алтаем (где опрос не проводился, но на выборах 2003–2006 гг. ЕР стабильно получала 26–27%). В Воронежской, Липецкой и Волгоградской областях, где партия власти имела в 2003 г. 26–29%, теперь она может рассчитывать на завоевание 42–43%.

В то же время опрос показывает, что в Самарской области ЕР вряд ли сможет превысить результаты 2003–2007 годов (33%). В Рязани, по данным опроса «Наших», ЕР получила 44,4%, а значит, на выборах может рассчитывать на 35–36% – также невысокий результат, но заметно выше, чем на думских выборах 2003 г. (31,7%) и особенно региональных 2005 года (22,2%).

Наиболее высока популярность ЕР во Владикавказе, Чебоксарах и владимирском Муроме (64–66% по данным опроса), где на выборах партия власти может завоевать более половины голосов. Впрочем, поддержка ЕР во Владимире на 10% ниже, чем в Муроме, поэтому в целом по области получить половину голосов ЕР не удастся. Однако владимирский результат все равно ожидается почти вдвое больше, чем был в 2003–2005 годах (30% и 20% соответственно). Высокие результаты ЕР имеет также в Пензе, Смоленске, Иваново и Петрозаводске – здесь власти за последний год наверстали то, что было упущено на региональных выборах.

Коммунисты сильны в Липецке и Калуге

КПРФ имеет шансы преодолеть барьер во всех регионах. Но ее популярность в 1,3–3 раза ниже средней в Нижнем Новгороде, Волгограде, Смоленске, Иваново, Москве, Краснодаре, Владимире, Курске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Как видим, в ряде бывших «красных регионов» КПРФ надо бы активнее бороться за восстановление прежней популярности. Совсем не помогают КПРФ «красные губернаторы». Хотя во главе Волгоградской и Владимирской областей стоят члены КПРФ Н. Виноградов и Н. Максюта, в обоих регионах популярность КПРФ ниже среднего, а ЕР – выше среднего. Оно и понятно: губернаторы больше думают о переназначении, чем о родной партии.

Зато в 1,2–1,3 раза выше средней популярность коммунистов в Туле, Самаре, Владикавказе, Йошкар-Оле, Тамбове и Орле – здесь на выборах КПРФ получит около 25% голосов.

Серьезно наверстала упущенное КПРФ в Липецке. По данным опроса «Наших», КПРФ набирает в Липецке 16,7%, что может дать на выборах 25–30%. Коммунисты будут наступать на пятки ЕР и в Калуге (18% в опросе и около 30% на выборах).

Наконец, в двух регионах КПРФ имеет шанс даже опередить единороссов. В Рязани и Новосибирске, по данным опроса «Наших», коммунисты имеют рейтинг 22,4–24,3%, что на выборах должно обернуться результатом в 35–40%. Если же учесть, что ЕР может рассчитывать на 30% в Новосибирске и 35% в Рязани, то победа КПРФ в этих регионах вполне вероятна. Кстати, уже на региональных выборах 2005 г. в Новосибирской области КПРФ получила 21,7%, а Аграрная партия во главе с Н. Харитоновым (кандидатом в президенты-2004 от КПРФ) – 13,4%. На выборах в Госдуму-2007 Н. Харитонов возглавит новосибирский список КПРФ, а аграрии не будут участ­вовать. Ситуация же в Рязани усугубляется тем, что губернатору В. Шпаку здесь не доверили возглавить список ЕР и отказали в переназначении, а значит, он не будет заинтересован в «вытягивании» результата ЕР.

У «Справедливой России» большой потенциал

О появлении нового конкурента у партии власти и коммунистов – СР – большинст­во россиян даже не знают. Поэтому нынешние невысокие показатели СР никого не должны вводить в заблуждение. Если ЕР, ЛДПР и КПРФ существуют уже 8–15 лет и кое-где исчерпали возможности для роста, то у СР, напротив, самый большой потенциал. Это воочию доказывают результаты мартов­ских выборов, перед которыми у СР также были очень слабые рейтинги, но которые закончились для нее очень солидными результатами. Показателен пример Вологодчины: здесь, по данным Вологодского НКЦ ЦЭМИ РАН, в декабре 2006 – марте 2007 гг. рейтинг СР от числа всех опрошенных вырос с 2,0 до 9,9% (от определившихся – с 4,1 до 16,8%), а на выборах СР финишировала с 20,9%.

Небольшие поводы для оптимизма у СР есть уже сейчас: в Иваново, Волгограде и Смоленске «эсеры» уже сейчас опережают коммунистов в борьбе за второе место. Кроме того, опрос не проводился в Ставрополе, где СР занимает твердое первое место по популярности.