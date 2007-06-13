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Триединый малый бизнес

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА  ]

 Защитить предпринимателей «средней руки» депутаты намереваются Законом «О развитии малого и среднего бизнеса». Его проект на днях был принят Думой в первом чтении.

 ДОКУМЕНТ делит малый бизнес на три вида: микропредприятия (численность сотрудников до 15 человек), малые (до 100) и средние (до 250). Каждой категории должны соответствовать определенная годовая выручка и балансовая стоимость активов. Эти величины позже должно установить правительство.

 Трем категориям предприятий, как поясняет заместитель председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Госдумы Елена Панина, власти всех уровней будут оказывать финансовую, кадровую и информационную помощь. Предполагается введение налоговых и имущественных льгот, содействие экс­порту. Чиновники должны будут создать общественные советы по поддержке предпринимательства.

 По мнению председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгения Федорова, меры законопроекта должны вывести малый бизнес на качественно новый уровень участия в национальной экономике. «К сожалению, сегодня отечественный малый бизнес находится в «придушенном» состоянии. Он работает в лучшем случае на четверть возможного. Его вклад в ВВП России всего 11%, в то время как у ведущих стран мира этот показатель составляет порядка 50%», – говорит он.

 Не смогут рассчитывать на поблажки игорные предприятия и нерезиденты РФ. А также кредитные и страховые компании, инвестиционные фонды, участники соглашений о разделе продукции. 

 Впрочем, оппозиционеры отреагировали на предложения центристов резкой критикой. «Показушными» счел их депутат Валерий Зубов из «Справедливой России – Родины». А по мнению независимого депутата Сергея Попова, «лучше от этого закона не станет никому». Поскольку проект только предполагает оказание госпомощи бизнесу, но ни к чему не обязывает власти.

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