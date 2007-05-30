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НОВАЯ ФРАНЦИЯ НИКОЛЯ САРКОЗИ

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег ГРУЗДОВ ]

НОВАЯ ФРАНЦИЯ НИКОЛЯ САРКОЗИ
  Говорят, по Франции до сих пор ходит такая шутка: если французы не знают чего-то про Францию и ее экономику, то могут спросить у Рубинского. Его прог­ноз о неизбежном уходе Шарля де Голля из политики – дипломатическая классика, которой учат сегодня студентов МГИМО. Он присутствовал во Франции на всех президентских выборах. От первых – в 1965-м, до нынешних – в 2007 году.

 Сегодня Юрий Юльевич работает руководителем Центра французских исследований Института Европы РАН. Он рассказывает читателям «АН» о перспективах развития Франции после прихода на ее политический олимп Николя Саркози.

 14 МАЯ состоялись очередные президентские выборы. Такой политической активности во Франции не было давно. В итоге новым президентом стал 52-летний Николя Саркози. То, что произошло во Франции, – не просто победа правых над левыми, либералов над государственниками. Произошел переход от модели развития, характерной для Европы послевоенного периода и оправдавшей себя в тех условиях, – к новой модели, которая более приспособлена к новым принципам глобализации.

 Они давно известны: информационная революция, колоссальные потоки капиталов, товаров, людей в мировом масштабе. Потоки, которые вливаются все более широко во все индустриальные страны. Они полностью изменяют картину мировой экономики – мирового капитализма.

 Главная причина победы Николя Саркози – то, во что поверили все французы, – это его призыв: чтобы жить лучше, надо больше работать. Саркози объявил, что увеличит темпы роста экономики и таким образом увеличит занятость. Он импортировал у США базовый лозунг: надо больше работать и больше зарабатывать, тогда будет больше доходов в бюджете и всем будет хорошо.

 Но как этого достигнуть? Для начала предполагается применить классическое либеральное средство – снизить налоги. Естественно, на имущих. И это для Саркози совершенно логично. Хотя он и не принадлежит к очень богатым – не миллиардер. Но все его окружение – люди богатые. Он ведь с 28 лет был мэром самого буржуазного и фешенебельного пригорода Парижа.

 Почему ему поверили?

 Сегодня во Франции 45% бюджета уходит на чиновников и пенсионеров. Выгнать их на улицу нельзя. Вот Саркози и предложил предпринимателям заменять уходящих на пенсию в соотношении: двое уходящих – один приходящий.

 До этого во Франции довольно долго у власти находились левые. И на рубеже веков озаботились тем, что их главная социальная и экономическая проблема – безработица от 8,5 до 12%. Более высокая, чем в других странах Европы, – это факт. Чтобы решить эту проблему, разделили рабочее время между работающими. То есть ввели 35-часовую рабочую неделю. Предприниматели встретили это в штыки, заявили, что Франция не работает или работает меньше, чем другие страны. Правда, это не совсем так. Почасовая производительность труда во Франции выше, чем в Англии и даже чем в США. Но работают французы меньше: у них и отпуск больше – пять недель, праздников много, да и рабочая неделя короче.

 Вот Саркози и предложил снизить налоги или вообще отменить их со сверхурочных часов. А кроме того, полностью отменить у 95% французов налог на наследство, ввести предельные отчисления от доходов в размере 50%. Ведь сейчас во Франции налоги весьма существенны. Поэтому богатые уходят в Швейцарию, в офшоры.

 Получилась стратегическая линия: давайте работать больше, платить налогов меньше, в итоге произойдет повышение темпов роста. И еще, по мнению Саркози, Франция должна стать собственницей: французов надо сделать собственниками своего жилья. Он обещал, что займы на индивидуальное жилищное строительство будут вообще освобождены от налогов. Таким образом, оказался целый пакет предложений, которые идут на пользу не только богатым, но и открывают перспективы работающим людям.

 Но главную проблему современной Франции он так и не решил. Рано или позд­но, но французам придется принимать болезненное решение. Г-н Саркози повторил то, что говорил предыдущий премьер: Англия пожертвовала целым рядом отраслей и сосредоточилась на финансах, Германия – на перерабатывающей промышленности. А во Франции – есть все. Сильные военно-промышленный, агропромышленный комплексы, железные дороги. И все это надо сохранить. Но беда в том, что нельзя сохранить все.

 Поэтому реальных оснований полагать, что в результате деятельности Николя Саркози Франция станет в ближайшие годы европейским Сингапуром или Тайванем, пока нет. В итоге будущего Франции не знает пока никто. Как говорят французы: мух не приманивают на уксус, их приманивают на мед. 

 Уже ясно, что г-н Саркози не собирается строить полицейское государство. Он конечно же правый политик, но политик очень грамотный и противоречивый. Он заявил, что его бог – результат. Предложил ограничить президентские мандаты двумя сроками и ввести пятилетний срок вместо семилетнего.

 За десять лет он хочет модернизировать Францию, а потом уйти. Каждый министр будет получать задание от президента на определенный срок. Выполнит – хорошо. Не выполнит – потеряет место. Он и сам готов действовать точно так же.

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