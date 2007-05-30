Финляндия вступит в НАТО?

Как сообщают источники «Аргументов неделi», в Карелии все подготовлено к визиту В. Путина. Планировалось, что он приедет туда в первой декаде июня для традиционной встречи с президентом Финляндии. Однако в российских властных коридорах до сих пор опасаются, что визит может не состояться.

ДЕЛО в том, что в Финляндии резко усилились антироссийские и проэстонские настроения (эстонцы и финны – такие же родственные народы, как русские и украинцы). Правая оппозиция в Финляндии начала кампанию в поддержку Эстонии и за вступление в НАТО. Поэтому президент Финляндии Т. Халонен в случае демонстрации хорошего отношения к России рискует попасть под огонь критики на родине. Тем временем, не очень хотят заискивать перед Европой и в Кремле. Саммит Россия – ЕС не принес серьезных результатов, и в российских верхах стала популярна идея о том, что «хватит демонстрировать Европе, что мы в ней сильно заинтересованы. Это Европа заинтересована в наших нефти и газе, а у нас нет никакой необходимости в том, чтобы лебезить перед европейцами».

В итоге, похоже, найден компромиссный вариант: сначала визит в Финляндию совершит премьер М. Фрадков. Так что визит в РФ Т. Халонен будет выглядеть «ответным визитом вежливости». Г-н Фрадков прибудет в Хельсинки 29 мая. А в качестве напутствия В. Путин напомнил, что «у России и Финляндии есть конкретные практические вопросы, касающиеся целых отраслей экономики России – деревообработки и лесного комплекса».