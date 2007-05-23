Отчет Кондолизы Райс

В политическом руководстве США отношение к России заметно ухудшилось. По итогам своего недавнего визита в Москву госсекретарь К. Райс написала президенту Дж. Бушу отчет, с основными пунктами которого «АН» удалось ознакомиться. Их основная суть такова: все резервы по достижению компромиссов с Россией по ключевым вопросам исчерпаны.

ЭТО, прежде всего, Иран, ПРО, СНГ и демократия. Поэтому в дальнейшем все контакты с В. Путиным нужно строить по жесткому варианту общения. Предстоящая встреча в Германии двух президентов должна, по мнению г-жи Райс, пройти в жестком режиме, без дружеских объятий. Дж. Буш должен уведомить В. Путина, что США будут блокировать все негативные, на их взгляд, варианты развития событий.

Г-жа Райс выделяет особо три проблемы.

Первая. Иран. Уже ясно, что по его ядерной программе возможно только силовое решение. Россия – против.

Вторая. ПРО. Этот вопрос нельзя разменивать ни на что. Американская ПРО в Восточной Европе станет самым серь­езным объектом давления на Москву. А ее ответные меры приведут к резкому росту антироссийских настроений в Западной Европе и усилят позиции НАТО.

Третья. Демократия. В докладе К. Райс четко сказано: в России должен быть обеспечен одинако­вый доступ на выборы в Думу всех политических сил.

Что касается СНГ, то главное поле битвы здесь – за Украину. Сразу после решения Конституционного суда Украины по указам В. Ющенко и объявления даты выборов в Раду в Киев прибудет большая делегация Госдепа США. Американцы публично «поставят» на В. Ющенко и Ю. Тимошенко и не будут стесняться создавать соответствующий информационный фон.

Надо заметить, что в Госдепе США вовсе не против, чтобы президенты Путин и Буш обо всем договорились. Но так, как хотят в Вашингтоне. Одним словом, на предстоящем саммите G8 в Германии нашему президенту будет нелегко.