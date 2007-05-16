Хабаровский и Приморский края объединят
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ГАЛКИН, Хабаровск ]
Активная смена властных элит в Дальневосточном федеральном округе породила новую волну слухов о грядущих изменениях в
НАПОМНИМ, что из 10 субъектов федерации, входящих в округ, смена руководства фактически произошла уже в двух (губернатор Камчатки Михаил Машковцев «добровольно» сложил свои полномочия, бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков находится под следствием).
Учитывая, что часть властной элиты Приморского края (в т.ч. мэр Владивостока Владимир Николаев) также находится под следствием, вполне резонно ожидать изменение статуса и действующего губернатора Приморья Сергея Дарькина, которого, по крайней мере в недавнем прошлом, связывали с опальным мэром тесные деловые отношения. Именно по этому сценарию развивались события на Камчатке и в Приамурье. Сначала правоохранительные органы привлекали к ответственности близких к губернаторам людей из
Учитывая, что в ближайшие пять лет федеральный центр планирует вложить в Дальний Восток до 9 трлн. руб., вопрос о «чистке рядов» и управляемости системы региональной власти встает особенно остро. В случае с Приморьем положение усугубляется грядущим саммитом АТЭС. Вместе с тем, как показывают только первые проверки, статус важнейших объектов и даже земельных участков как во Владивостоке, так и в крае весьма неопределен. Передача права собственности происходила с многочисленными нарушениями. Судьба федеральных средств, вложенных в подготовку и проведение встречи лидеров
Попытки федеральной власти навести порядок в Приморье неизменно оканчивались провалом. За 15 лет паралича власти (12 лет Владивосток жил без устава и легитимных органов местного самоуправления) в крае сформировалось несколько
В немалой степени привлекательности идеи объединения способствует харизматическая личность хабаровского губернатора Виктора Ишаева. Политический долгожитель за 15 лет своего правления обеспечил не только неплохие темпы развития региона, но и сумел обеспечить спокойную
Официально в полпредстве Президента в ДВФО информацию не подтверждают, однако, как сообщил один из сотрудников аппарата Исхакова: «Вопрос просчитывается. Если ситуацию не удастся взять под контроль привычными методами - вполне вероятна реализация и плана объединения».
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