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Хабаровский и Приморский края объединят

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ГАЛКИН, Хабаровск ]

 Активная смена властных элит в Дальневосточном федеральном округе породила новую волну слухов о грядущих изменениях в административно-территориальном устройстве региона. 

 НАПОМНИМ, что из 10 субъектов федерации, входящих в округ, смена руководства фактически произошла уже в двух (губернатор Камчатки Михаил Машковцев «добровольно» сложил свои полномочия, бывший губернатор Амурской области Леонид Коротков находится под следствием).

 Учитывая, что часть властной элиты Приморского края (в т.ч. мэр Владивостока Владимир Николаев) также находится под следствием, вполне резонно ожидать изменение статуса и действующего губернатора Приморья Сергея Дарькина, которого, по крайней мере в недавнем прошлом, связывали с опальным мэром тесные деловые отношения. Именно по этому сценарию развивались события на Камчатке и в Приамурье. Сначала правоохранительные органы привлекали к ответственности близких к губернаторам людей из бизнес-среды, затем уже сотрудников региональных органов власти. Если глава региона не реагировал на полученные сигналы, начинали разбираться непосредственно с первым лицом.

 Учитывая, что в ближайшие пять лет федеральный центр планирует вложить в Дальний Восток до 9 трлн. руб., вопрос о «чистке рядов» и управляемости системы региональной власти встает особенно остро. В случае с Приморьем положение усугубляется грядущим саммитом АТЭС. Вместе с тем, как показывают только первые проверки, статус важнейших объектов и даже земельных участков как во Владивостоке, так и в крае весьма неопределен. Передача права собственности происходила с многочисленными нарушениями. Судьба федеральных средств, вложенных в подготовку и проведение встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, может оказаться очень печальной (как и реальность проведения самой встречи вообще).

 Попытки федеральной власти навести порядок в Приморье неизменно оканчивались провалом. За 15 лет паралича власти (12 лет Владивосток жил без устава и легитимных органов мест­ного самоуправления) в крае сформировалось несколько бизнес-кланов с «небезупречной репутацией», которые фактически вросли в систему властных органов. Замена двух-трех ключевых фигур не изменит общей обстановки. Более того, неизбежно повлечет передел сфер влияния между сложившимися группировками. Поэтому все большую популярность приобретает идея объединения соседних Хабаровского и Приморского краев, которая, кстати, уже не раз была реализована в историческом прошлом. В нынешнем виде два края существуют менее 70 лет. До этого, с момента прихода под российское управление, они были одним субъектом, столица которого в разные периоды была то на берегах Амура, то - Тихого океана. Последний раз, в 20-30-х гг. прошлого века, столицей как раз был Хабаровск.

 В немалой степени привлекательности идеи объединения способствует харизматическая личность хабаровского губернатора Виктора Ишаева. Политический долгожитель за 15 лет своего правления обеспечил не только неплохие темпы развития региона, но и сумел обеспечить спокойную социально-политическую обстановку, чего так не хватает нынешнему Приморью.

 Официально в полпредстве Президента в ДВФО информацию не подтверждают, однако, как сообщил один из сотрудников аппарата Исхакова: «Вопрос просчитывается. Если ситуацию не удастся взять под контроль привычными методами - вполне вероятна реализация и плана объединения».

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