В. Володина отправят в саратовский список
№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Как сообщают наши источники в «Единой России» (ЕР), в начале мая в руководстве партии возникла идея не включать секретаря генсовета ЕР В. Володина в первую тройку партийного списка. Ему предстоит возглавлять родной саратовский региональный список ЕР. Эту идею приписывают лидеру ЕР Б. Грызлову.
В ТО же время сама идея лидерства В. Володина лишь в региональном списке не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. По новому закону о выборах, общефедеральная часть партсписка будет состоять лишь из трех фамилий.
И эти три места уже зарезервированы под Б. Грызлова, С. Шойгу и Ю. Лужкова. Даже такой солидный лидер ЕР, как президент Татарстана М. Шаймиев, вынужден теперь довольствоваться лишь лидерством в региональной группе.
Впрочем, в окружении В. Володина вызывает опасения не только «понижение» его статуса в случае отправки в региональную тройку, но и возможные проблемы, связанные с Саратовской областью. Дело в том, что в этом регионе рейтинг ЕР - один из самых низких в стране. А имидж В. Володина увязан с рядом скандалов, связанных с приватизацией. Усугубляет положение и то, что у г-на Володина сложились не самые хорошие отношения с саратовским губернатором П. Ипатовым (прежний же губернатор Д. Аяцков, напротив, благоволил г-ну Володину).
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес