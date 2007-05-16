В. Володина отправят в саратовский список

Как сообщают наши источники в «Единой России» (ЕР), в начале мая в руководстве партии возникла идея не включать секретаря генсовета ЕР В. Володина в первую тройку партийного списка. Ему предстоит возглавлять родной саратовский региональный список ЕР. Эту идею приписывают лидеру ЕР Б. Грызлову.

В ТО же время сама идея лидерства В. Володина лишь в региональном списке не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. По новому закону о выборах, общефедеральная часть партсписка будет состоять лишь из трех фамилий.



И эти три места уже зарезервированы под Б. Грызлова, С. Шойгу и Ю. Лужкова. Даже такой солидный лидер ЕР, как президент Татарстана М. Шаймиев, вынужден теперь довольствоваться лишь лидер­ством в региональной группе.

Впрочем, в окружении В. Володина вызывает опасения не только «понижение» его статуса в случае отправки в региональную тройку, но и возможные проблемы, связанные с Са­ратовской областью. Дело в том, что в этом регионе рейтинг ЕР - один из самых низких в стране. А имидж В. Во­ло­дина увязан с рядом скандалов, связанных с приватизацией. Усугубляет положение и то, что у г-на Володина сложились не самые хорошие отношения с саратов­ским губернатором П. Ипатовым (преж­ний же губернатор Д. Аяцков, напротив, благоволил г-ну Володину).