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Россия занимает второе место после Лихтенштейна по возможности для партий попасть в парламент

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Дата будущих выборов в Госдуму еще официально не объявлена, но уже известно, что они пройдут 2 декабря 2007 года. Также и партийные списки формально начнут составляться в августе. На самом деле - они уже вовсю формируются сейчас. Как партии составляют свои списки, что нового мы видим в новой редакции закона «О выборах депутатов Госдумы»? Может ли простой человек попасть на проходное место партийного списка?

 ПЕРВОЕ нововведение: теперь для попадания партии в Думу недостаточно набрать 5%. В парламент пройдут лишь те, кто набрал более 7%. Для сравнения - в развитых странах выборный барьер колеблется от 1,5 до 5%. Выше, чем в РФ, проходной барьер в Европе есть только в Лихтенштейне (8%) - крайне консервативном католическом государстве. Здесь женщинам предоставили право голоса лишь в 1984 году (!).

Какие места окажутся проходными?

 РАНЬШЕ в случае преодоления партией 5%-­ного барьера заведомо проходными оказывались 18 мест партийного списка. Они собственно и составляли центральную часть федерального партсписка. Остальные кандидаты входили в его региональные группы - они оказывались проходными в зависимости от числа голосов, полученных партией в соответствующих регионах. А так как предсказать число голосов в регионах зачастую нелегко, то, к примеру, желающие попасть в политику бизнесмены мечтали о месте именно в центральной части списка. В 2003 году эти места оценивались по затратности от 3 млн. долларов.

 По новому закону в центральной части партсписка будут только 3 фамилии - как раз столько, сколько будет в бюллетене. Остальные кандидаты (а их общее число теперь выросло с 270 до 500) будут баллотироваться по региональным группам.

 Теперь у проходных партий (а таких по итогам последних выборов пять - ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР и СПС) заведомо проходными считаются первые места в региональных группах. А вот остальные 2-3-4-­е места оказываются проходными, полупроходными или вовсе непроходными в зависимости от партии и региона.

 В «Единой России» (ЕР) первые места региональных групп уже распределены: почти все 80 региональных групп возглавят губернаторы. Исключением будет только башкирский список, во главе которого пойдет П. Крашенинников - депутат Госдумы и председатель правления Ассоциации юристов России.

 Больше всего проходных мест ожидается в наиболее крупных регионах, таких как Москва, Подмосковье, Петербург, Татарстан, Башкортостан, Свердловская, Ростовская области и Краснодарский край.

Как беспартийному попасть в партсписок?

 ПОНЯТНО, что в партийные списки в первую очередь попадут члены соответствующих партий. А что же делать остальным? Формально до 50% кандидатов партсписка могут не состоять в партии. Закон даже предусматривает возможность попасть в список для любого человека из народа, который хочет баллотироваться. Для начала он должен заручиться рекомендацией 10 партийцев (в КПСС достаточно было рекомендации 2 человек) - в этом случае по закону его кандидатуру обязана рассмотреть региональная конференция. А если она включила его в рекомендательный список, то кандидатуру обязан рассмотреть и партийный съезд.

 Конечно, это мало похоже на реальную возможность. Договориться с 10 партийцами, как говорится, недорого, а вот как быть дальше? Так что эта норма станет, скорее, не обеспечением прав беспартийных, а своего рода дремлющей законодательной «миной». Эксперты уже говорят о том, что с помощью этой нормы можно парализовать работу той или иной региональной парторганизации. Достаточно найти 10 партийцев, которые навыдвигают хоть 100, хоть 1000 кандидатов - и всех их парторганизация обязана будет рассмотреть.

 Единственно реальный способ попадания в партсписок беспартийного - быть «паровозом». Не секрет, что все партии любят включать в свои списки спортсменов, артистов, космонавтов, Героев России и СССР. Но самим «паровозам» в Госдуму, как правило, не нужно. Их «мотивируют» лишь на время выборов. Тех, кто помоложе, - лестью и призывами к патриотизму. Тех, кто постарше, - вполне земными благами.

 Вот такое, оказывается, сложное это удовольствие - выборы. Но пытаться участвовать в них нужно обязательно. Так сказать, зарабатывать себе «выборную» историю. Упорным везет и без денег.

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