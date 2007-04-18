//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

В предстоящем послании президента Федеральному Собранию не будет политического завещания

№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

В предстоящем послании президента Федеральному Собранию не будет политического завещания

 В Кремле полным ходом идет подготовка к ежегодному Посланию президента Федеральному Собранию РФ.

   ПОНАЧАЛУ его планировалось озвучить 27 апреля. Но, как всегда, жизнь вносит коррективы. И послание, скорее всего, состоится после майских праздников. Говорят, что В. Путин сразу отверг концепцию завещания и подведения итогов своего президентского правления. Более понятной и ожидаемой стала постановка задач на предстоящий период. О новом президенте, вероятно, тоже ничего сказано не будет. Главное - обозначить непрерывность процесса. А отчитаться, в конце концов, можно и в феврале 2008 года.

   В послании обязательно будут такие главы.

 Экономика. Здесь будущее видится в реализации прорывных технологий. Доминирование сырьевого сектора должно скоро смениться на переработку и наукоемкое производст­во.

 Оборона. Патронов не жалеть! Если потребуется, мы увеличим оборонный бюджет на 40% за два года. Ответ на появление новых вооружений США и НАТО у наших границ будет. Мы готовы к любым вызовам в военной сфере.

 Внешняя политика. После опубликования Госдепартаментом США планов своей внешней политики в Москве поняли, что и нам готовят цветную революцию. Меры противодействия этой попытке обязательно будут озвучены президентом. Вариант ответа вне сомнения будет очень жестким. Давление извне на новую Россию приведет к неоправданной конфронтации с Западом.

   Первые признаки того, что предвыборную ситуацию в России уже начали «возбуждать», проявились в так называемых маршах несогласных. Главная их цель - спровоцировать россий­ских студентов к прямому неподчинению властям и заранее объявить результаты грядущих выборов сфальсифицированными. Так было в Югославии, Молдове, Грузии, Украине, Киргизии. Для посвященных ясно, как божий день, что на такой шантаж Кремль не поддастся никогда. Иного выхода у нас нет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

В Госдепе назвали дату введения второго пакета антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей"

В Госдепе назвали дату введения второго пакета антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей"

В Государственном департаменте США в пятницу сообщили, когда вступит в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей". Документ уже появился в электронной базе Федерального реестра Штатов.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет украинский флаг над Владивостоком. Он прокомментировал высказывание президента Франции.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Чем думает Навальный, идя против воли спонсора, знает только Навальный»

«Чем думает Навальный, идя против воли спонсора, знает только Навальный»

//Наука

"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС

"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС

"Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС. "Союз МС-14" подошел к МКС на дистанцию ближе 100 м, но сначала завис, а потом начал отход до дистанции 102 м.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Алексей Венедиктов: В России более ста лет не было студенческих протестов

Алексей Венедиктов: В России более ста лет не было студенческих протестов

Последний раз студенчество и профессура в Российской Федерации выступали солидарно в 1911 году. Больше 100 лет назад. Вот где нарастает трещина. Даже лояльные власти группы людей оказались оскорблены.

//Интервью

Актриса Ольга Смирнова о «Стилягах», танцах и любви к себе

Актриса Ольга Смирнова о «Стилягах», танцах и любви к себе

Яркая, талантливая, с обаятельной улыбкой актриса Ольга Смирнова ворвалась в российский кинематограф после фильма «Стиляги». Красотка Шерри сумела покорить зрителей великолепной пластикой и комедийным талантом. Режиссеры стали засыпать актрису предложениями.

//Экономика

Россияне перешли на жёсткий режим питания

Россияне перешли на жёсткий режим питания

Из-за стремительного падения доходов россиян, потребление продуктов уменьшилось. За последние шесть лет люди стали меньше употреблять фруктов, молочных продуктов и рыбы. В то же время объём потребления сахара и мяса увеличился.

//В мире

Китай нанёс США ответный удар в торговой войне

Китай нанёс США ответный удар в торговой войне

Китай вчера неожиданно объявил об ответных мерах в «торговой войне» против США. Как сообщает канал «Экономика цифровой эры», пошлинами в 15% будут обложены американские товары общей стоимостью в 75 млрд $ - сельхозпродукция, автомобили и нефть.

//Новости партнеров

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке.

//Авиа, ж/д транспорт

В столичных аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов

В столичных аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов

В столичных аэропортах в субботу, 24 августа, задержаны ли отменены более двадцати рейсов. О том, что стало тому причиной, в пресс-службах воздушных гаваней пока не сообщают.

//Новости СМИ2

//Наука

Причину отмены стыковки "Союза" с роботом "Федор" на борту с МКС назвали в NASA: проблемы с системой на МКС

Причину отмены стыковки "Союза" с роботом "Федор" на борту с МКС назвали в NASA: проблемы с системой на МКС

Причину того, что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), назвали в NASA.

//Экономика

Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиентов

Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиентов

Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации клиентов из Бельгии и Германии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.

//В мире

Пошлины США на товары из Китая будут увеличены выше запланированного уровня

Пошлины США на товары из Китая будут увеличены выше запланированного уровня

Президент США Дональд Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая. Американские пошлины на китайские товары будут увеличены выше запланированного уровня.

//Общество

В Москве сегодня полностью перекроют движение в районе проспекта Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой

В Москве сегодня полностью перекроют движение в районе проспекта Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой

В Москве сегодня, 24 августа, полностью перекроют движение в районе проспекта Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.

//Общество

В Сети набирает популярность ролик с собакой-гипнотизером

В Сети набирает популярность ролик с собакой-гипнотизером

На просторах российского сегмента Всемирной паутины набирает популярность видеоролик из прошлогоднего выпуска шоу на канале "Россия-1" с участием собаки-гипнотизера. В соцсетях идет горячее обсуждение.

//Общество

В центре Москвы в храме произошел пожар

В центре Москвы в храме произошел пожар

В центре Москвы в храме Преподобных Сергия и Германа Валаамских произошел пожар. Пострадавших в результате происшествия нет. Православный храм находится по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52.

//Новости партнеров

//Общество

Продажи новых автомобилей Bentley в России в 2019 году выросли на 38%

Продажи новых автомобилей Bentley в России в 2019 году выросли на 38%

Продажи новых автомобилей Bentley в России в 2019 году выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев текущего года продано 204 новых автомобиля Bentley.

//Армия

Две российские подлодки провели успешные пуски ракет "Синева" и "Булава"

Две российские подлодки провели успешные пуски ракет "Синева" и "Булава"

Две российские подлодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" провели успешные пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

//Происшествия

Еще одно ДТП с автобусом: при столкновении автобуса и машины Hyundai погибли 3 человека под Волгоградом

Еще одно ДТП с автобусом: при столкновении автобуса и машины Hyundai погибли 3 человека под Волгоградом

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром субботы, 24 августа в Волгоградской области. В результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Hyundai Solaris погибли три человека.

//Шоу-бизнес

"А вы работать не пробовали?", — посоветовала Лолита женщине, пожаловавшейся на дороговизну жизни

"А вы работать не пробовали?", — посоветовала Лолита женщине, пожаловавшейся на дороговизну жизни

"А вы работать не пробовали?", — посоветовала певица Лолита женщине, пожаловавшейся ей в Инстаграм на дороговизну жизни. Лолита Милявская в соцсети поблагодарила своих поклонников за то, что она получила музыкальную премию.

//Мнение

Надежда Савченко порадовалась, что русские и украинцы начали лучше понимать друг друга

Надежда Савченко порадовалась, что русские и украинцы начали лучше понимать друг друга

Надежда Савченко порадовалась тому, что русские и украинцы стали лучше понимать друг друга. Ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.

//Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон признана самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии Forbes

Скарлетт Йоханссон признана самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии Forbes

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии американского журнала Forbes. Йоханссон с июня 2018 года по июнь 2019 года заработала $56 млн.$588,3 млн.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма
4

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму
5

Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры