В предстоящем послании президента Федеральному Собранию не будет политического завещания

В Кремле полным ходом идет подготовка к ежегодному Посланию президента Федеральному Собранию РФ.

ПОНАЧАЛУ его планировалось озвучить 27 апреля. Но, как всегда, жизнь вносит коррективы. И послание, скорее всего, состоится после майских праздников. Говорят, что В. Путин сразу отверг концепцию завещания и подведения итогов своего президентского правления. Более понятной и ожидаемой стала постановка задач на предстоящий период. О новом президенте, вероятно, тоже ничего сказано не будет. Главное - обозначить непрерывность процесса. А отчитаться, в конце концов, можно и в феврале 2008 года.

В послании обязательно будут такие главы.

Экономика. Здесь будущее видится в реализации прорывных технологий. Доминирование сырьевого сектора должно скоро смениться на переработку и наукоемкое производст­во.

Оборона. Патронов не жалеть! Если потребуется, мы увеличим оборонный бюджет на 40% за два года. Ответ на появление новых вооружений США и НАТО у наших границ будет. Мы готовы к любым вызовам в военной сфере.

Внешняя политика. После опубликования Госдепартаментом США планов своей внешней политики в Москве поняли, что и нам готовят цветную революцию. Меры противодействия этой попытке обязательно будут озвучены президентом. Вариант ответа вне сомнения будет очень жестким. Давление извне на новую Россию приведет к неоправданной конфронтации с Западом.

Первые признаки того, что предвыборную ситуацию в России уже начали «возбуждать», проявились в так называемых маршах несогласных. Главная их цель - спровоцировать россий­ских студентов к прямому неподчинению властям и заранее объявить результаты грядущих выборов сфальсифицированными. Так было в Югославии, Молдове, Грузии, Украине, Киргизии. Для посвященных ясно, как божий день, что на такой шантаж Кремль не поддастся никогда. Иного выхода у нас нет.