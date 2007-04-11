Следственный комитет Генпрокуратуры РФ возглавит В. Устинов

Недавно появились сообщения о создании автономного от Генпрокуратуры Следственного комитета. Сообщения прошли незамеченными для многих, но заставили понервничать тех, кто чувствует, что его собственная репутация недостаточно кристальна.

ЖЕЛАНИЕ создать российское ФБР (Федеральное бюро расследований) возникло в отечественных политических кругах еще 3-4 года назад. Идея состояла в том, чтобы вывести из подчинения МВД, ФСБ и Генпрокуратуры всех следователей и объединить их под крышей Единого следственного комитета (в последнем варианте - ФБР).

Подготовкой соответствующей законодательной базы занимался зампред Комитета Совета Федерации по безопасности Алексей Александров. Ему помогала в этом большая группа юристов, которая завершила работу 2 года назад, в результате чего появился проект указа президента. Но окончательного согласования интересов между силовыми ведомствами не произошло. В итоге указ так и не был подписан.

Примерно полгода назад идея выделения Следственного комитета в самостоятельный орган получила новое развитие. Заговорили о создании такого органа при Генпрокуратуре, глава которого будет формально иметь статус замгенпрокурора. Но фактически - его кандидатура будет предлагаться самим Президентом РФ (как и генпрокурора). При этом следователи МВД и ФСБ будут оставаться на своих местах.

Что революционного в этой схеме? Впервые следственные органы будут отделены от надзора над самими собой. Генпрокурор и его первый заместитель - руководитель следствия - станут друг с другом конкурировать, что может привести к более объективному ведению как следст­вия, так и надзора за ним.

Желание победить коррупцию стало одним из приоритетов верховной власти. Курирует это направление ближайший помощник Президента РФ В. Иванов, в недавнем прошлом - кадровый разведчик. Не исключено, что его усилиями в ближайшем времени может появиться федеральное агентство или служба по борьбе с коррупцией с прямым подчинением президенту.

А теперь самое главное. По нашим сведениям, одним из главных кандидатов на должность руководителя нового Следственного комитета Генеральной прокуратуры является бывший генпрокурор В. Устинов. Опытнейший специалист, прошедший следственную работу с низов до самого верха, ныне находится на должности министра юстиции РФ. Его профессиональное знание «материала», несомненно, принесло бы государству большую пользу в искоренении такого зла, как коррупция.