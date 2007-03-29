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«Единая Россия» не сомневается в победе

В верхах обсуждают возвращение одномандатников и повышение проходного барьера с 7 до 15%

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Выборные реформы лишь навредили партии власти

 Не лучшим образом для партии власти сработала также отмена порога явки и графы «против всех». Расчет был на то, что недовольные избиратели, голосующие «против всех», узнав об отмене графы, просто не придут на выборы.

 На деле же все вышло наоборот: недовольные избиратели не только пришли (явка 11 марта даже чуть выросла), но и проголосовали за оппозиционные партии - КПРФ и СПС. Лишь небольшая их часть из-за отсутствия графы «против всех» испортила бюллетени. В октябре 2006 года в 5 регионах, где еще была графа «против всех», ее выбрали в среднем 5, 1%, а недействительными оказались 2, 4% бюллетеней. После отмены графы в марте 2007 года доля недействительных выросла лишь до 3, 7%. Зато доля голосов за КПРФ повысилась с 13 до 16%. Да и за СПС в этот раз проголосовали 7, 2% против 4, 1% в марте 2006 года (в октябре СПС нигде в выборах не участвовал).

Выборный барьер повысят с 7 до 15%?

 11 марта «Единая Россия» набрала в среднем по 14 регионам 44, 0%, КПРФ - 16, 0, «Справедливая Россия» - 15, 5,

  ЛДПР - 9, 6, СПС - 7, 2%. Нетрудно подсчитать: если бы такими же были и результаты думских выборов, то «Единая Россия» набрала бы лишь 214 мандатов.

 В этой связи начали озвучиваться идеи о том, чтобы вместо нынешнего 7%‑ного барьера ввести… 15%­ный! Об этом говорили 22 марта на заседании организованного Фондом эффективной политики (ФЭП) Г. Павловского «Редакторского клуба». Один из сотрудников ФЭПа призвал ввести 15%­ный барьер, а член Общественной палаты РФ А. Чадаев добавил: «Я очень рад, что здесь уже выдвинули идею о 15%­ном барьере, иначе бы эту идею пришлось озвучивать мне. Я тоже поддерживаю введение 15%­ного барьера». Кстати, в случае его введения «Единая Россия» может рассчитывать на 262 мандата, то есть план Б. Грызлова оказался бы выполнен…

 Впрочем, с 15%­ным барьером Россия оказалась бы самой недемократической страной мира. В настоящее время максимальный барьер в мире составляет 10% и установлен он в Турции, которую в том числе из-за этого не хотят принимать в ЕС. Во всех же цивилизованных странах выборный барьер колеблется от 1, 5 до 5%.

Партсписки заменят на одномандатников?

 По мнению специалистов, «Единой России» выгоднее всего были бы выборы исключительно по одномандатным округам: 11 марта партия власти получила по ним 70% мандатов, а еще 20% досталось самовыдвиженцам… Поэтому «сверху» уже поползли слухи, что некие эксперты недавно получили указание составить доклад о необходимости возвращения одномандатных округов или даже перехода к выборам только по округам.

 Есть и другое мнение: «Никто никаких подобных решений до выборов 2008 года принимать не будет, у нас даже открыто критиковать переход к партспискам запрещено, первые лица Администрации очень болезненно это воспринимают. Почему ушли от одномандатников? Чтобы меньше зависеть от губернаторов и не вести 225 отдельных кампаний, не снимать с выборов всех экстремистов по отдельности. Правда, и появление «Справедливой России» принесло серьезные проблемы: выборы по партспискам из фактора стабильности превратились в фактор нестабильности», - заявил «Аргументам неделi» источник в партии власти.

Губернаторы возглавят все региональные списки

 По результатам выборов 11 марта секретарь генсовета «Единой России» В. Володин подготовил вместе с аппаратом партии некий «список губернаторов». В записке предлагалось «принять меры» против непопулярных губернаторов, дискредитирующих партию власти.

 - Партийная система, основанная на губернаторах, приводит к тому, что голосование на выборах в первую очередь становится голосованием в поддержку или против губернатора. Протест против непопулярных губернаторов, являющихся лидерами «Единой России», будет выражаться в виде голосования против партии. Количество губернаторов, не обладающих высоким рейтингом у населения, с течением времени будет увеличиваться. При этом мэры област­ных центров, оставаясь выборными, в своей массе будут сохранять популярность. Продолжение административного нажима на них со стороны губернаторов приведет к их поголовному вступлению в «Справедливую Россию». А консервирование партийной системы с акцентом на поддержку губернаторов повлечет за собой падение рейтинга «Единой России», - констатирует близкий к «Единой России» политолог Максим Григорьев.

 Впрочем, альтернативу «губернатор­ской модели» г-н Григорьев формулирует крайне расплывчато («выдвижение на публичные партийные роли широкого спектра популярных региональных или федеральных персон»), косвенно подтверждая этим ее фактическое отсутствие.

 Как видим, у партии власти перед выборами возникла масса проблем, однако пути их решения уже намечены. На декабрьские выборы «Единая Россия» пойдет с новыми заготовками и опорой на губернаторов. 9 марта единороссы приняли поправки в закон о выборах. Отныне крупные регионы в партсписке будут представлять не несколько, а одна группа кандидатов. Теперь каждую из них сможет возглавить губернатор.

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