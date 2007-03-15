В Италии подписано 9 соглашений

Перед входом в резиденцию Папы Рим­ского в честь высокого российского гостя был выстроен почетный караул папской швейцарской гвардии с алебардами. Отсюда Владимир Путин отправился в Библиотеку личных покоев на встречу с понтификом. Беседа с Папой продолжалась 40 минут. Во время аудиенции Президент РФ не только затронул ситуацию в горячих точках мира, но и, по словам пресс-секретаря А. Громова, передал понтифику приветствие Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Бенедикт XVI передал Патриарху столь же теплые ответные слова. Главы РФ и Ватикана также обменялись подарками. В. Путин преподнес Папе два тома Католической энциклопедии на русском языке и икону «Николай Чудотворец». Бенедикт XVI подарил президенту старинную гравюру с изображением собора святого Павла.

В составе российской делегации был пресс-секретарь президента А. Громов, помощники С. Приходько и С. Ястржембский, главы МИДа С. Лавров, Минфина А. Кудрин, Минюста В. Устинов, Минпромэнерго В. Христенко, Минобрнауки А. Фурсенко и Росатома С. Кириенко. А также полпред Г. Полтавченко, свердловский и липецкий губернаторы Э. Россель и О. Королев.

Традиционно в визите приняли участие и главы крупнейших банков и монополий: глава Внешторгбанка А. Костин и Внешэкономбанка В. Дмитриев, РЖД В. Якунин, Рособоронэкспорта С. Чемезов, группы «Ренова» В. Вексельберг и авиационной «Волга-­Днепр» А. Исайкин.

На встрече с Р. Проди Президент РФ затронул тему отношений России с ЕС и ­НАТО, проблему Косово и ситуацию в Палестине, Ираке и Афганистане. Особое внимание уделили иранской ядерной программе.

Как пояснил в ходе визита С. Приходько, Италия - один из двух основных экономических партнеров России в Европе. Внешнеторговый оборот между странами достиг в 2006 году 30,8 млрд. долл. Причем сотрудничают они не только в традиционной нефтегазовой сфере (в лице концернов «Газпром» и «Эни»), но и в области инвестиций и высоких технологий.

Как заявлял еще в феврале первый вице-премьер С. Иванов, Италия - «один из ведущих и серьезных партнеров России в военном и военно­-техническом сотрудничестве. Мы вместе проектируем малую дизель-электрическую подводную лодку с комбинированной воздухонезависимой энергетической установкой, создаем высокоскоростной ракетный подводный двигатель для перспективной итальянской противоторпеды. РФ и Италия работают и над современным противолодочным самолетом на базе российского Ил-114. Вместе с Италией был создан и принимаемый сейчас в ВВС России на вооружение легкий учебно-­боевой самолет Як­-130».

Поэтому центральное место во время визита президента было отведено вопросам экономики, всего подписано 9 документов. Среди них протокол об участии итальянцев в создании российского самолета «Суперджет­100».Завершив итальянскую часть программы, глава российского государства отправился в Афины. Там его ждут встречи с греческим и болгарским коллегами, а также подписание межправительственного соглашения по нефтепроводу Бургас - Александруполис.