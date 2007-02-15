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Москва признала суверенный Татарстан

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Москва признала суверенный Татарстан
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз аль-Сауд под пристальным взгля

Тем не менее многие депутаты отметили, что на фоне построения президентской вертикали этот договор выглядит странно и не укладывается в логику действий Кремля. «Повторяется ошибка президента Ельцина, который раздавал суверенитеты регионам. Для многих стало полной неожиданностью, что договор формально является инициативой президента В. Путина, который подписывает его с им же назначенным на пост главы Татарстана М. Шаймиевым. Ведь все годы своего правления президент РФ проводил политику усиления роли федерального центра, кульминацией которой стала отмена выборов губернаторов... Как можно сохранить целостность страны, если каждый начнет с центром заключать договоры?» - удивлялся председатель КПРФ Г. Зюганов.

«Это ратификация практически международно-правового договора, по которому Татар­стан является государством, имеющим своих представителей в международных организациях. Теперь рядом с чиновником МИДа РФ везде будет усаживаться чиновник, прибывший из Татарстана», - заявил депутат фракции «Родина - Народная воля» С. Глотов. «Это тягчайшая ошибка! Любое отдельное национально-государственное образование рано или поздно придет к сепаратизму!» - вторил ему «жириновец» А. Митрофанов. Возмутила противников договора и его норма, по которой президентом Татарстана может стать только тот, кто владеет татарским языком: теперь Президент РФ не сможет назначить главой республики человека, не связанного с местными кланами.

Башкирский депутат М. Бугера спросил А. Косопкина, будет ли Кремль заключать подобные договора и с другими регионами. «Очередь из желающих, может быть, и большая, но это не значит, что вся очередь будет удовлетворена», - ответил представитель президента в Госдуме. В итоге из 311 депутатов-единороссов поддержали договор с Татарстаном только 293. Причем среди 10 единороссов, голосовавших «против», 9 оказались башкирскими депутатами. Да и из 7 единороссов, уклонившихся от голосования, один (М. Кальметьев) - также представитель Башкортостана.

«Сожалею о том, что депутаты Госдумы от Башкортостана проголосовали против договора. По-моему, они тоже хотят инициировать такой договор, и их стремление имеет право на жизнь. Но при этом подставляют ногу тем, кто идет впереди, а первому всегда труднее. Это было не очень дальновидно. Думаю, что если дойдет до рассмотрения в Госдуме их договора, то депутаты от Татарстана будут более разумными», - заявил на это спикер Госсовета Татарстана Ф. Мухаметшин. Он рассказал еще одну сенсацию: 21 февраля договор поддержит и Совет Федерации, так как уже есть не только положительное заключение правового управления, но и «решение о поддержке этого договора профильным комитетом Совфеда, который возглавляет Рафгат Алтынбаев».

Остальные фракции почти поголовно голосовали «против» особого положения Татарстана. «Против» голосовали все 47 коммунистов и фракция Бабурина-Семигина (13 «против», остальные трое не голосовали). Лишь единицы поддержали договор и в других фракциях: 5 из 33 - в ЛДПР, 3 из 29 - в «Родине», 5 из 13 независимых.

А член Общественной палаты Н. Сванидзе поддержал договор потому, что «другого варианта у Кремля нет. И у Ельцина не было. Если бы он тогда не предложил этот суверенитет, Татарстан вышел бы из состава России. Да и сейчас Шаймиев без этого козыря окажется безоружным перед своими националистами». По такой логике Кремль, чтобы не допустить прихода к власти в Казани татарских националистов, сам должен выполнить их программу, признав «суверенный Татарстан». Между тем даже в период подъема популярности татарских националистов в 1992-94 годах их рейтинги в Татарстане колебались на уровне 3-4%. Хотя, конечно, популярность националистов и вправду могла бы резко вырасти, если власти не шли бы им на уступки...

ОТ РЕДАКЦИИ. По мнению специалистов, очень внимательно изучивших текст договора, в нем собраны лишь нормы федеральных законов и положений Конституции РФ. Это касается и требований к знанию родного языка, и представительства в международных организациях... Именно поэтому президент России и внес проект договора на рассмотрение законодателей.

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