14 февраля католики празднуют день не св. Валентина, а Кирилла и Мефодия

Как рассказал «Аргументам недел i » глава Католической церкви в России Тадеуш-Кондрусевич, День святого Валентина не только не является сугубо католическим праздником, но и вообще не является обязательным для католиков: «Валентин – это святой как западной, так и восточной христианских церквей, это был мученик, живший в III веке. В его день в Римской империи был языческий обычай: юноши рисовали образы и имена своих любимых девушек в честь богини Юноны, покровительницы девушек. А все верующие католики 14 февраля отмечают праздник святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы».

На вопрос, те ли это Кирилл и Мефодий, которые в IX веке (за 200 лет до разделения православной и католической церквей) создали славянскую азбуку, г-н Кондрусевич ответил: «Да, это они, просветители славян. В один день может быть упоминание нескольких святых: одних упоминают обязательно (14 февраля – это Кирилл и Мефодий), а других (среди них Валентин) – не обязательно».