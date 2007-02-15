14 февраля католики празднуют день не св. Валентина, а Кирилла и Мефодия

Как рассказал «Аргументам неделi» глава Католической церкви в России Тадеуш-Кондрусевич, День святого Валентина не только не является сугубо католическим праздником, но и вообще не является обязательным для католиков: «Валентин – это святой как западной, так и восточной христианских церквей, это был мученик, живший в III веке. В его день в Римской империи был языческий обычай: юноши рисовали образы и имена своих любимых девушек в честь богини Юноны, покровительницы девушек. А все верующие католики 14 февраля отмечают праздник святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы».
На вопрос, те ли это Кирилл и Мефодий, которые в IX веке (за 200 лет до разделения православной и католической церквей) создали славянскую азбуку, г-н Кондрусевич ответил: «Да, это они, просветители славян. В один день может быть упоминание нескольких святых: одних упоминают обязательно (14 февраля – это Кирилл и Мефодий), а других (среди них Валентин) – не обязательно».
Кроме того, католический наместник отметил, что «Католическая церковь никогда не провозглашала День святого Валентина праздником влюбленных. Я всегда был католиком, родился католиком, но только в последние годы услышал о том, что День святого Валентина – это День влюбленных. Я родился в селе Гродненской области, где жили одни католики, и никто не праздновал День святого Валентина, никто не считал его днем влюбленных. Потом я учился в Ленинградском политехническом институте, после чего работал в Литве. И в католической Литве также вообще никто не вспоминал об этом празднике, Дне влюбленных. О том, что кто-то отмечает такой праздник, я узнал только здесь, в Москве».