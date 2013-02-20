Медведеву уготована «китайская пытка»

На наших глазах происходит явное укрепление позиций В. Путина, который запустил ряд проектов, нацеленных на совершенствование системы «ручного управления». Эта система должна устранить дисбаланс, который возник в связи с усилением представителей силовых и оборонно-промышленных структур.

Избиратели тем временем сильно разочарованы тем, что обещания, которые давал Путин перед выборами, либо не выполняются, либо выполняются совсем не так, как ожидали. Например, декларируется, что правительство в состоянии выполнить обещанные кандидатом в президенты программы повышения благосостояния ряда социально-профессиональных групп населения. Но при условии резкого сокращения занятых в соответствующих отраслях.

Похоже, что Путин даже упустил время хорошей экономической конъюнктуры: вместо того чтобы инвестировать в промышленность, он с подачи Кудрина занимался созданием «подушек безопасности». Наши нефтедоллары вкладывались в ценные бумаги США. Иначе говоря, финансировалась не российская, а американская экономика.

Поэтому сегодня президент заинтересован в создании механизмов контроля за исполнением его поручений. Для этого создана рабочая группа под руководством Э. Набиуллиной, которая фактически становится «смотрящей» за Медведевым и всей исполнительной вертикалью.

В своё время Путин упомянул, что и проект Сочи-2014 находится под жёстким контролем и «надо быть сумасшедшим, чтобы там что-то украсть». Судя по ситуации, которая сложилась во время визита президента на место проведения Олимпиады в 2014 году, такие сумасшедшие нашлись.

Уже пострадал вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, куратор всех «Курортов Северного Кавказа» (ОАО), – он лишился всех своих должностей. Найдутся ли желающие ответить на вызов президента? Как говорят, покровительство со стороны Медведева едва ли спасёт братьев Билаловых от опалы. Для президента Сочи – имиджевый проект, весьма чувствительный с точки зрения ответственности.

Надо сказать, что увольнение А. Билалова со всех должностей должно отразиться на позициях его покровителей, в числе которых называют также и А. Дворковича. Сам Медведев после серии информационных ударов пытается, что называется, «сохранить лицо». На совещании правительства РФ он, в частности, настоял на том, чтобы возвращение на прежний временной режим не состоялось или по крайней мере было отложено. Проявленное таким образом упрямство должно было реабилитировать премьера от обвинений в управляемости, но ещё больше восстановило против него население страны.

Помимо Билалова ещё один «медведевец» рискует потерять позиции. Как утверждают, уже согласован список кандидатов в совет директоров ОАО «Газпром», и замена грозит только одному члену совета – экс-министру энергетики И. Юсуфову.

Интересно то, что он должен был сохранить своё кресло – якобы это ему гарантировали в правительстве РФ. Однако вместо И. Юсуфова в совет будет баллотироваться ректор РГУ нефти и газа им. Губкина В. Мартынов. Команда Медведева вновь вошла (на этот раз весьма глубоко) в зону риска и будет терять одного игрока за другим. Пока это не касается Медведева лично – он обречён наблюдать за потерями своей команды, не в силах этому воспрепятствовать.

Cистема «ручного управления» будет приобретать системный характер. Под прямым контролем президента могут оказаться все госкорпорации и гигантские государственные накопления. Как известно, эта идея молча проталкивается через Госдуму. В результате почти 10 трлн. рублей будут отделены от бюджета и выведены из-под контроля со стороны парламента.