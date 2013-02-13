Счёты со счетами

Президент В. Путин внёс в парламент законопроект, запрещающий отдельным категориям чиновников иметь счета за рубежом, а также акции и облигации зарубежных эмитентов.

Как говорится в пояснительной записке, закон должен установить запрет госслужащим, их супругам и детям иметь счета в иностранных банках. «Данный запрет распространяется на лиц, замещающих государственные должности РФ, должности первого заместителя и заместителей генпрокурора РФ, должности членов совета директоров Центрального банка, государственные должности субъектов РФ, должности федеральной государственной службы, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет президент РФ, правительство или генпрокурор», – уточняется в сообщении.

Эту инициативу прокомментировал председатель партии «Справедливая Россия» Н. Левичев. По его мнению, уже «сама идея упорядочить финансовую жизнь российских чиновников вызывает поддержку. Важно, что в этот список попал топ-менеджмент государственных корпораций, космические доходы которых возмущают всех».

– Всем понятно, что формальный запрет можно легко обойти. Известны случаи, когда совершеннолетний сын или племянница того или иного губернатора или министра имеют многомиллионные состояния, в том числе размещённые в иностранных банках. Так что круг родственников, которым запрещено иметь счета, должен быть расширен.