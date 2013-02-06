Чей у начальника ум?

В последнее время при подготовке заседаний правительства всё чаще стала проявляться весьма непростая ситуация.

Понятно, что тексты, которые председатель правительства произносит на заседаниях кабинета министров во вступительном и заключительном слове, готовят его референты. Конкретно – департамент аппарата правительства по подготовке текстов публичных выступлений председателя правительства. Для этого запрашиваются соответствующие материалы у министерств и ведомств. Те, естественно, их присылают. Но иной раз готовятся они весьма небрежно, не содержат конкретных цифр и процентов.

Связано это с низким профессионализмом чиновников министерств и падением уровня аппаратной культуры. К тому же в министерствах знают об аппаратной склоке между «Кремлём» и «Белым домом» и держат нос по ветру. То есть не проявляют большого рвения в подготовке материалов для г-на Медведева. Мол, вдруг после его отставки (а слухи об этом ходят нешуточные) это рвение выйдет им боком. Да и само руководство министерств боится пострадать в результате последующей после этой отставки кадровой чистки.

Надо сказать, что и система запросов по властной вертикали «сверху – вниз» работает не лучшим образом. В «низах» иной раз просто нет необходимой «верхам» информации. А её подготовка требует времени, в то время как «сверху» эту информацию требуют быстро и срочно.

Правда, «хорош» и сам Медведев. У него часто бывает семь пятниц на неделе – в последний момент меняется повестка заседаний и совещаний. И как прикажете готовить его тексты?

Для этого можно найти старые данные времён премьерства Путина. Их можно вставить в тексты и справочные материалы на свой страх и риск. Начальство, которое визирует бумаги, не в курсе этого, бумаги оно вдумчиво не читает, так как нет времени. К примеру, во времена премьерства В. Черномырдина ему на подпись ежедневно привозили от его заместителя Чубайса документы в продуктовой телеге из супермаркета. Он и подписывал их не глядя – разве можно вдумчиво прочитать всё, что хитрый Толя с друзьями заготовил на благо государства? Так и сейчас бумаги подписываются и отправляются Дм. Медведеву. А он оглашает их на совещаниях, зачитывая порой неточные цифры и проценты.

Это проходит. Люди, участвующие в заседаниях и совещаниях, как правило, не вслушиваются в то, что говорит Дм. Медведев. Хотя делают вид, что не просто слушают, а даже записывают основные его мысли. Раньше рисовали чёртиков, но стали бояться телекамер.