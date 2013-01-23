К 70-летию Сталинградской битвы

В администрации президента продолжается подготовка к празднованию 70-летия Сталинградской битвы. Политтехнологи и пиарщики готовят это мероприятие, в котором одной из главных фигур станет президент Путин.

В частности, пресс-служба президента предлагает ему расширить временные рамки мероприятия, чтобы достичь наибольшего пиар-эффекта на этой сверхпатриотической теме. Поэтому состоится не только поездка Путина в Волгоград 2 февраля. 1 февраля в Москве пройдёт торжественный приём. На него, естественно, пригласят ветеранов Великой Отечественной войны. Прежде всего ветеранов битвы за Сталинград. Напомним, что это непростая задача: если в 1943 году человеку, сражавшемуся за Сталинград, было всего 18 лет, то сегодня – 88.

Понятно, что оставшихся в живых ветеранов будут свозить в Москву и в Волгоград со всех концов страны. Поэтому главы регионов, а также некоторые сотрудники Службы протокола президента России уже выражают опасения о медицинской составляющей этого мероприятия. Велика вероятность того, что кто-нибудь из ветеранов не выдержит во время пути или даже во время мероприятий с участием В. Путина.

Говорят, что вся финансовая нагрузка на организацию переезда возложена на регионы. В том числе оплата медицинского сопровождения.Кроме того, для решения организационных вопросов ветеранов должны сопровождать группы чиновников из региональных администраций. Поэтому главы регионов предлагают не возить ветеранов в Москву и Волгоград, а организовать для них какие-то мероприятия и подарки по месту жительства.

Напомним, что торжественный приём в Кремле 1 февраля должен начаться в 18.00. Перед этим должно состояться ещё одно мероприятие в 14.00. А с учётом того, что В. Путин, будучи занятым человеком, часто опаздывает, ветераны могут просто умаяться. Им надо в туалет чаще, чем обычным людям, им будет трудно выдержать долгое сидение в зале. Кроме того, неизвестно, как отреагирует организм ветеранов на такую нагрузку, как алкоголь и пища во время банкета.

Но руководству АП эти сомнения-опасения глав регионов и протокольщиков не кажутся критичными.